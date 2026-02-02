Την προφυλάκιση των δύο κατηγορούμενων για τη δολοφονία δύο γυναικών στη Θεσσαλονίκη αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας. Μετά από τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν μετά από πολύμηνες έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό αγνοούμενων γυναικών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο άνδρες διώκονται για θανατηφόρο βιασμό κατά συναυτουργία, κατηγορία που αφορά την περίπτωση μιας 46χρονης γυναίκας. Η δίωξη στηρίχθηκε στην προανακριτική ομολογία του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε πως η παθούσα έχασε τη ζωή της από ασφυξία κατά τη διάρκεια σεξουαλικής πράξης, ενώ στη συνέχεια η σορός της μεταφέρθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Παράλληλα, ο 52χρονος βαρύνεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τον θάνατο μιας δεύτερης γυναίκας, 42 ετών. Η σορός του θύματος εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε δώμα πολυκατοικίας στη Μενεμένη. Παρότι οι ενδείξεις δείχνουν και εδώ ασφυκτικό θάνατο, ο κατηγορούμενος αρνείται την εμπλοκή του στη συγκεκριμένη πράξη.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ο 52χρονος επέλεξε την οδό της «τυπικής απολογίας», κάνοντας χρήση του δικαιώματος της σιωπής και παραπέμποντας σε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά. Αντίθετα, ο 50χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμμετοχή στον θάνατο της 46χρονης, υποστηρίζοντας πως οι ισχυρισμοί του συγκατηγορουμένου του που τον εμπλέκουν είναι ψευδείς.

Πώς έφτασε στους δύο κατηγορούμενους η ΕΛ.ΑΣ.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε μετά από μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Όπως προέκυψε, και τα δύο θύματα είχαν επαφή με τον 52χρονο λόγω κοινής χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα εγκλήματα τελέστηκαν σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στη Μενεμένη σε διαφορετικούς χρόνους. Η 46χρονη, η εξαφάνιση της οποίας δηλώθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Αλεξανδρούπολη, φέρεται να έχασε τη ζωή της τον Οκτώβριο του 2024.

Η 42χρονη, η οποία αγνοούνταν από τον Ιούλιο του 2025, εντοπίστηκε νεκρή λίγες ημέρες πριν, στον ίδιο κτιριακό συγκρότημα όπου φέρεται να τελέστηκαν οι πράξεις.