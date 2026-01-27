Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το Thestival, οι αστυνομικοί πήγαν σε πολυκατοικία στην περιοχή της Μενεμένης με στόχο να ερευνήσουν έναν 52χρονο για την εξαφάνιση μιας 46χρονης γυναίκας.

Ο άνδρας ομολόγησε ότι εκείνος μαζί με ένα ακόμα άτομο σκότωσαν την άτυχη γυναίκα. Συγκεκριμένα, της προκάλεσαν ασφυκτικό θάνατο κλείνοντάς της το στόμα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ερευνών στην πολυκατοικία που διέμενε ο δράστης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και άλλο ένα πτώμα.

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς ο 52χρονος δήλωσε ότι το δεύτερο πτώμα ανήκει σε μια γυναίκα 42χρονών. Τα ίχνη και εκείνης είχαν χαθεί. Σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς η 42χρονη πέθανε από παθολογικά αίτια μπροστά του. Μάλιστα, ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι εκείνος την τύλιξε σε μια κουβέρτα και την τοποθέτησε εκεί που την βρήκαν οι αστυνομικοί.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, ωστόσο ακόμα δεν έχει εντοπιστεί η σορός της 46χρονης.