Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια και τον τόπο καταγωγής του Γιάννη Ρουσανίδη, μετά την τραγική είδηση του θανάτου του κατά τη διάρκεια ψαρέματος στις ΗΠΑ.

Ο ομογενής, από τον Κόκκινο Πύργο Τυμπακίου στην Κρήτη εργαζόταν επί σειρά ετών στο εξωτερικό ως επαγγελματίας ψαράς και η απώλειά του έχει συγκλονίσει συγγενείς, φίλους και ολόκληρη τη Μεσαρά, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ο άτυχος 33χρονος ήταν επαγγελματίας ψαράς και επέβαινε στο Lily Jean με έξι συναδέλφους του, όταν τους έπληξε σφοδρή καταιγίδα.

Πώς χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ο άτυχος άνδρας επέβαινε σε αλιευτικό σκάφος μαζί με έξι ακόμη συναδέλφους του, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με σφοδρή καταιγίδα εν μέσω θάλασσας. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες αποδείχθηκαν μοιραίες, οδηγώντας στην απώλεια και των επτά επιβαινόντων.

Παρά τις συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, η έντονη θαλασσοταραχή δυσχέρανε σημαντικά τις έρευνες, περιορίζοντας δραματικά τις πιθανότητες εντοπισμού τους.

Το μήνυμα της οικογένειας για τον 33χρονο Γιάννη

Σε μήνυμά της, η αδελφή του Γιάννη απευθύνει έκκληση προς όλους: «Ήταν περήφανος Έλληνας και αγαπούσε βαθιά τον τόπο του. Κρατήστε τον στην καρδιά σας και θυμηθείτε τον με μια προσευχή».