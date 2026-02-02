Τους «παραφουσκωμένους» λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ, που μεταφράζουν την απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική της «Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης», προχωρώντας σε αυξήσεις στους δήμους της τάξης του 32,65%, καυτηριάζει σε ανάρτησή του στο X, ο δήμαρχος Αθηναίων.

Όπως επισημαίνει ο Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας το άγριο χαράτσι, που έρχεται να προστεθεί στα υπέρογκα τιμολόγια άλλων ενεργειακών τομέων, «η πρωθυπουργική υπόσχεση για το ”φθηνότερο δυνατόν νερό”, έκρυβε αυξήσεις».

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, όπου αναφέρεται η απόφαση της ΕΥΔΑΠ για τις αυξήσεις των τιμολογίων, η τιμή του νερού για τους Δήμους αυξάνεται από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή κατά 0,32 ευρώ.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Έφτασαν οι νέοι λογαριασμοί νερού. Αυξημένοι για όλους τους δήμους έως και 32%.

Η πρωθυπουργική υπόσχεση για το «φθηνότερο δυνατόν νερό», έκρυβε αυξήσεις. Οι δήμοι καλούνται να πληρώσουν – εκτός από τους φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας – και πανάκριβο νερό. Μισό εκατομμύριο… pic.twitter.com/Ng3Fc9pTiN — Haris Doukas (@h_doukas) February 2, 2026

Η ΕΥΔΑΠ μοίρασε εκατομμύρια ευρώ μερίσματα στους μετόχους της. Αδράνησε για χρόνια να θωρακίσει την Αττική με τα απαραίτητα έργα για την λειψυδρία. Τώρα, εξισώνει τα τιμολόγια νερού των δήμων με τα βιομηχανικά τιμολόγια, με υπέρογκες αυξήσεις, προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα που θα μπορούσαν να είχαν συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους».