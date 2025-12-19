Σε τροχιά αυξήσεων εισέρχονται τα τιμολόγια νερού στην Αττική, καθώς η ΕΥΔΑΠ προτείνει αναπροσαρμογές σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Όπως αποτυπώνεται στην εισήγηση που κατέθεσε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), η εταιρεία προτείνει από το 2026 τον διπλασιασμό του παγίου ύδρευσης και την καθιέρωση παγίου αποχέτευσης για τα νοικοκυριά, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού που εκτείνεται έως το 2029.

Επίσης, προτείνει αυξήσεις άνω του 32% για επιχειρήσεις, Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με βασικό στόχο τον επιμερισμό του Χρηματοοικονομικού Κόστους στις επιμέρους κατηγορίες καταναλωτών.

Η εισήγηση της ΕΥΔΑΠ

Οικιακά τιμολόγια

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόταση για τα οικιακά τιμολόγια προβλέπεται διπλασιασμός του μηνιαίου παγίου ύδρευσης από 1 ευρώ σήμερα σε 2 ευρώ. Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε ετήσια επιβάρυνση 12 ευρώ. Παράλληλα, καθιερώνεται για πρώτη φορά μηνιαίο πάγιο τέλος αποχέτευσης ύψους 1 ευρώ (σήμερα είναι μηδενικό) το οποίο θα είναι ενιαίο για όλες τις κατηγορίες οικιακών καταναλωτών. Ως αποτέλεσμα, η συνολική ετήσια επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό θα ανέρχεται στα 24 ευρώ τον χρόνο. Όσον αφορά στις υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης νερού προτείνεται να παραμένουν αμετάβλητες για το οικιακό τιμολόγιο.

Εξαιρέσεις προβλέπονται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, για τους δικαιούχους κοινωνικού τιμολογίου που υπάγονται στο Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο, καθώς και για πολύτεκνους και υπερήλικες άνω των 75 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ, η ΕΥΔΑΠ προτείνει πλήρη απαλλαγή από την καταβολή παγίου ύδρευσης και αποχέτευσης, το οποίο σήμερα ανέρχεται συνολικά στο 1 ευρώ.

Επαγγελματικά τιμολόγια

Σημαντικές αυξήσεις προτείνει η εταιρεία για τα βιομηχανικά και επαγγελματικά τιμολόγια.

Για καταναλώσεις έως 1.000 κυβικά μέτρα, προτείνεται αύξηση κατά 32,5% ανά κυβικό μέτρο, με την τιμή να διαμορφώνεται από 0,83 ευρώ σε 1,10 ευρώ.

Για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις, η τιμή του κυβικού ύδατος αυξάνεται από 0,98 ευρώ σήμερα σε 1,30 ευρώ.

Δημόσιες υπηρεσίες, δήμοι

Ανάλογες αναπροσαρμογές εισηγείται η ΕΥΔΑΠ και για τα τιμολόγια των υπηρεσιών του Δημοσίου, των δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Στις κατηγορίες αυτές, η αύξηση ανέρχεται σε 32,6%, με την τιμή να διαμορφώνεται από 0,98 ευρώ σε 1,30 ευρώ ανά κυβικό μέτρο. Παράλληλα, αύξηση 33,1% προβλέπεται και στα τιμολόγια Ενίσχυσης Δικτύων Δήμων και Κοινοτήτων, Υδροδότησης Νήσων και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, από 0,488 ευρώ σε 0,65 ευρώ το κυβικό.

Η ΕΥΔΑΠ τονίζει ότι βασική της επιδίωξη είναι, μετά τις προτεινόμενες προσαρμογές, η διατήρηση σταθερών τιμολογίων για το σύνολο της πρώτης Ρυθμιστικής Περιόδου, δηλαδή έως και το 2029.

Το χρηματοοικονομικό κόστος

Η εισήγηση για το Χρηματοοικονομικό Κόστος και τα Στοιχεία Τιμολογιακής Πολιτικής της πρώτης ρυθμιστικής περιόδου 2025–2029 πρόκειται να τεθεί από τη ΡΑΑΕΥ σε δημόσια διαβούλευση, πριν λάβει την τελική της απόφαση. Σε αυτήν, η ΕΥΔΑΠ εισηγείται Χρηματοοικονομικό Κόστος ύψους 384,3 εκατ. ευρώ για το 2025, 398,8 εκατ. ευρώ για το 2026, 407,8 εκατ. ευρώ για το 2027, 414,6 εκατ. ευρώ για το 2028 και 427 εκατ. ευρώ για το 2029.

Η πρόταση βασίζεται στο αίτημα της εταιρείας για αναγνώριση ως εύλογης απόδοσης ποσοστού 6,96%, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με το κόστος των δανειακών και ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης, καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του συγκεκριμένου κλάδου δραστηριοποίησης.

Πηγή: OT.GR