Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο στην πόλη-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιορίσουν τα αίτια του περιστατικού.

Ζημιές σε οκταώροφο κτίριο και κινητοποίηση των αρχών

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε δύο ορόφους οκταώροφου κτιρίου, καθώς και ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και γειτονικά καταστήματα. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, επιχειρώντας σε συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας. Τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους.

Έρευνα για την αιτία της έκρηξης

Όπως δήλωσε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της έκρηξης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν το γεγονός χωρίς να προχωρούν σε εκτιμήσεις για πιθανή προέλευση του συμβάντος.

Εικόνες καταστροφής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τμήμα της πρόσοψης του κτιρίου να έχει ανατιναχθεί, με μπάζα να έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα. Τα πλάνα επιβεβαιώνουν το μέγεθος της καταστροφής και την ένταση της έκρηξης, ενισχύοντας την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής.

Διπλωματική ένταση και διαψεύσεις περί στρατιωτικού στόχου

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κλιμακώσει τις απειλές για επιθέσεις κατά του Ιράν και έχει αναπτύξει ναυτικές δυνάμεις στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου «Abraham Lincoln».

Μετά από φήμες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, οι Φρουροί της Επανάστασης διέψευσαν ότι κτίρια των ναυτικών τους δυνάμεων στην επαρχία Χορμοζγκάν αποτέλεσαν στόχο. Αντίστοιχα, το πρακτορείο Tasnim χαρακτήρισε «εντελώς ψευδείς» τις πληροφορίες περί στοχοποίησης διοικητή του ναυτικού των Φρουρών. Παράλληλα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι το Ισραήλ δεν εμπλέκεται στις εκρήξεις που σημειώθηκαν σήμερα στο Ιράν.

Ξεχωριστό θανατηφόρο περιστατικό στην Αχβάζ

Σε άλλο συμβάν, στην πόλη Αχβάζ της επαρχίας Κουζεστάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν να απομακρύνουν μπάζα, αναζητώντας τυχόν εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Οι ιρανικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τα αίτια των εκρήξεων βρίσκονται σε εξέλιξη, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και διεθνούς προσοχής.