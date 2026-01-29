Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ -στο φόντο της σκληρής καταστολής από το καθεστώς της Τεχεράνης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων με τους χιλιάδες νεκρούς- συνεχίζει να πιέζει την ιρανική ηγεσία για μια συμφωνία για τα πυρηνικά εκτοξεύοντας απειλές περί επερχόμενης «χειρότερης επίθεσης από την προηγούμενη», το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης στρέφεται πια στις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν σπεύσει στην περιοχή και εάν η συγκέντρωση αυτή προμηνύει όντως μια επέμβαση.

Οι ΗΠΑ απειλούν, συγκεντρώνουν δυνάμεις και πιέζουν για συμφωνία

Τα μηνύματα σχετικά με την συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, που προέρχονται από την αμερικανική κυβέρνηση είναι αντιφατικά. Από τη μια ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ χθες υποστήριξε πως: «Μια τεράστια αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν. Κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και στόχο. Είναι ένας πολύ μεγαλύτερος στόλος, από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα, με το τεράστιο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επικεφαλής. Όπως και στη Βενεζουέλα είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός για να φέρει σε πέρας την αποστολή του, με ταχύτητα και βία αν χρειαστεί».

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε πως: «Η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή γίνεται για να προστατευτούμε από αυτό που θα μπορούσε να είναι μια ιρανική απειλή προς το προσωπικό μας». Όπως ανέφερε μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας: «Πιστεύω ότι είναι συνετό και φρόνιμο να υπάρχει στρατιωτική παρουσία στην περιοχή που να μπορεί να ανταποκριθεί και αν χρειαστεί, να αποτρέψει προληπτικά μια επίθεση κατά χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή, καθώς και κατά των συμμάχων μας».

Από την πλευρά της πάντως η Κεντρική Διοίκηση των Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή θα συμμετέχουν σε πολυήμερες ασκήσεις για να στείλει μήνυμα ετοιμότητας και υπεροχής. Όπως ανέφερε στην σχετική ανακοίνωση: «Η Ένατη Δύναμη Αεροπορίας (Ninth Air Force/ Air Force Central), θα διεξάγει πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας με στόχο να επιδείξει τις ικανότητες που διαθέτει για ανάπτυξη, διάχυση και συντήρηση της αεροπορικής ισχύος μάχης της σε όλη την περιοχή ευθύνης της CENTCOΜ. Η άσκηση αυτή έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την ικανότητα διάχυσης προσωπικού και μέσων, να συσφίξει τις περιφερειακές συνεργασίες και να προετοιμάσει την εκτέλεση ευέλικτων επιχειρήσεων αντίδρασης σε όλη την περιοχή της CENTCOM. Παράλληλα, θα επιτρέψει στο AFCENT να διαπιστώσει την επάρκεια των διαδικασιών για την ταχεία μετακίνηση προσωπικού και αεροσκαφών, τις διάχυτες επιχειρήσεις σε εναλλακτικές τοποθεσίες, τη διατήρηση των εφοδιασμών με ελάχιστο αποτύπωμα και τον ολοκληρωμένο, πολυεθνικό έλεγχο και διοίκηση σε μια μεγάλη περιοχή επιχειρήσεων».

Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και γυμνάσια

Στην επίδειξη ισχύος και ετοιμότητας της CENTCOM, σύμφωνα με τις αναφορές, αλλά και τον ίδιο τον Τραμπ θα συμμετέχουν ισχυρές αμερικανικές δυνάμεις, αντίστοιχου μεγέθους (ή και μεγαλύτερου) με την δύναμη που συγκεντρώθηκε ανοιχτά της Βενεζουέλας πριν από την επιχείρηση εναντίον του Μαδούρο. Στις ασκήσεις συμμετέχουν πολεμικά αεροσκάφη, στρατηγικά βομβαρδιστικά, αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πλοία, καθώς και συστήματα αεράμυνας (έχουν μεταφερθεί Patriot και THAAD).

Σημαντικό στοιχείο των ασκήσεων αποτελεί η παρουσία του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο συνοδεύεται από αντιτορπιλικά και καταδρομικά πλοία, ενώ φιλοξενεί και την Πτέρυγα Μάχης Αεροπανοφόρου 9, που περιλαμβάνει μαχητικά και υποστηρικτικά αεροσκάφη. Στις ασκήσεις που διεξάγονται στην Αραβική Θάλασσα (Θάλασσα του Ομάν) συμμετέχουν F-35C Lightning II, F‑15E Strike Eagle και στρατηγικά βομβαρδιστικά B‑52 H. Πέραν του αεροπλανοφόρου και των συνοδευτικών του πλοίων, στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί άλλα έξι αμερικανικά πολεμικά πλοία (τρία αντιτορπιλικά και τρια παράκτια περιπολικά σκάφη μάχης).

Η παρουσία και η κινητοποίηση των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και όλο και πιο κοντά στο Ιράν, εκ των πραγμάτων δημιουργεί ένα εξαιρετικά εκρηκτικό κλίμα με την ιρανική ηγεσία -η οποία προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από τις τεράστιες διαδηλώσεις εναντίον της- να αναγκάζεται να παίξει κι αυτή το παιχνίδι το έντασης, τόσο στο πεδίο, όσο και σε διπλωματικό πλαίσιο.

Ασκήσεις και από Ιράν – Πρόβα κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Έτσι η ιρανική ηγεσία εξέδωσε NOTAM δεσμεύοντας μια περιοχή του εναέριου χώρου στα Στενά του Ορμούζ από τις 27 έως και τις 29 Ιανουαρίου ακτίνας 5 ναυτικών μιλίων και σε ύψος 25.000 ποδιών, για την διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά.

Το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον της κίνησης αυτής είναι ξεκάθαρο, καθώς το σημείο διεξαγωγής της ιρανικής άσκησης είναι μελετημένο ώστε να γίνεται κατανοητή η πρόθεση για κλείσιμο των Στενών σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε μια επίθεση, παρόμοια με τα σενάρια που εξετάζουν στις δικές τους ασκήσεις στην περιοχή.

Παράλληλα η ιρανική ηγεσία, πέραν της απάντησης στο πεδίο, έδωσε απάντηση και στις νέες απειλές Τραμπ για επέμβαση σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της (τα οποία υποτίθεται ότι είχαν εξαλείψει οι ΗΠΑ κατά την προηγούμενη επίθεση τους τον Ιούνιο).

Το Ιράν απειλεί με σφοδρή απάντηση σε περίπτωση επίθεσης

Πιο συγκεκριμένα με μπαράζ δηλώσεων αξιωματούχων χθες η Τεχεράνη ξεκαθάρισε πως ενώ θέλει διάλογο με τις ΗΠΑ αυτός δεν μπορεί να γίνει υπό το καθεστώς απειλών και πως σε περίπτωση που υπάρξει αμερικανική επίθεση εναντίον της χώρας, τότε θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά του Ιράν που δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη στο παρελθόν.

Δηλώσεις και αναρτήσεις στο ίδιο μήκος κύματος και σχεδόν με την ίδια ακριβώς διατύπωση έκαναν ο σύμβουλος του ανώατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, Αλί Σαμχανί, η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αράγτσι.

Σε αυτό το πλαίσιο της έντασης, θέση, αλλά και μέτρα για την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται εμφανίζεται να παίρνει η Τουρκία. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν χθες είχε συνομιλίες με τον ιρανό ομόλογο του Αμπάς Αράγτσι, υποστηρίζοντας πως πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση, ενώ λίγο νωρίτερα είχε στείλει μήνυμα προς την Ουάσινγκτον για το πως θα πρέπει να προσεγγίσει «βήμα βήμα» την επικοινωνία με το Ιράν.

Η στάση της Τουρκίας και τα μέτρα προστασίας που παίρνει

Παράλληλα με αυτή την ήπια προσπάθεια διπλωματικής μεσολάβησης πάντως η τουρκική ηγεσία εμφανίζεται να παίρνει τα μέτρα της για να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Έτσι όπως έγινε γνωστό οι υπηρεσίες πληροφορίων της Τουρκίας (η MIT) αλλά και η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης προχώρησαν στην εξάρθρωση ενός πυρήνα από πράκτορες που εργάζονταν για λογαριασμό των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν και παρακολουθούσαν την αμερικανική αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, ενώ παράλληλα η Άγκυρα φέρεται να εξετάζει την δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας με το Ιράν, από την ιρανική πλευρώ των συνόρων σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος των κληρικών.

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται σε συνέχεια των ανακοινώσεων προ εβδομάδων από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας (μετά τις αναφορές περί κύματος μετανάστευσης από το Ιράν προς την Τουρκία επ αφορμής της σκληρής καταστολής από το ιρανικό καθεστώς των διαδηλώσεων) για ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των 560 χιλιομέτρων των συνόρων με το Ιράν, μέσω ενός τεχνολογικά ενισχυμένου συστήματος φυσικών φραγμών.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν 203 ηλεκτροοπτικούς πύργους και 43 πύργους με ανελκυστήρα, έναν αρθρωτό τσιμεντένιο τοίχο μήκους 380 χιλιομέτρων και 553 χιλιόμετρα αμυντικών τάφρων.

Τι λένε οι χώρες του Κόλπου – Πώς κινούνται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Στάση αναμονής εμφανίζονται να παίρνουν και οι χώρες του Κόλπου, καθώς Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Αίγυπτος εμφανίζονται να πιέζουν προς όλες τις κατεύθυνσης για μια επανέναρξη των συνομιλιών σε ισότιμη βάση και χωρίς το Ιράν να πρέπει να δεχθεί από πριν όρους ως πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Οι χώρες της περιοχής ανησυχούν ότι αμερικανικές βάσεις στο έδαφος τους θα μπορούσαν να γίνουν στόχος ιρανικών πυραύλων, όπως είχε συμβεί στο Κατάρ κατά την τελευταία επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Τις προηγούμενες εβδομάδες δε υπήρξαν αναφορές ότι τόσο η Σαουδική Αραβία, όσο και το Κατάρ σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εξετάζουν το ενδεχόμενο να μην επιτρέψουν την χρήση του εναέριου χώρου τους για αυτό τον σκοπό.

Ο παράγοντας Ισραήλ και οι μυστικές ενημερώσεις από ΗΠΑ

Στην εξίσωση εκ των πραγμάτων μπαίνει και το Ισραήλ καθώς σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ισραηλινή πλευρά θα στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία, όπως είναι σχεδόν βέβαιο ότι ιρανικοί πύραυλοι θα εκτοξευθούν και εναντίον του Ισραήλ. Σε δηλώσεις του για το θέμα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε πως: «Ο πρόεδρος Τραμπ θα αποφασίσει ό,τι αποφασίσει, το Κράτος του Ισραήλ θα αποφασίσει ό,τι αποφασίσουμε εμείς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αν μου επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τη φράση που χρησιμοποιώ από καιρό σε καιρό, είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Αν το Ιράν κάνει το λάθος να μας επιτεθεί, θα αντιμετωπίσει μια αντίδραση που ούτε καν μπορεί να φανταστεί».

Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον έχει δημοσίευμα του Middle East Monitor, το οποίο υποστηρίζει επικαλούμενο σχετικό ρεπορτάζ του ισραηλινού Καναλιού 14, ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει μυστικό μήνυμα προς το Ισραήλ σχετικά με τις προετοιμασίες της ενδεχόμενης επίθεσης στο Ιράν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, οι προετοιμασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε περίπου δύο εβδομάδες και ότι εκτιμάται πως η κατάλληλη ευκαιρία για μια επίθεση θα υπάρξει μέσα στυς επόμενους μήνες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μια επίθεση δεν μπορεί να γίνει και νωρίτερα.