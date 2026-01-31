Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ άσχημα κόντρα στη Βιλερμπάν, όμως βελτιώθηκε σημαντικά αμυντικά στην πορεία, πήρε πάρα πολλά από τους Σλούκα – Γκραντ και τελικά επέστρεψε στις νίκες.

Ο Σλούκας έφτασε τους 24 πόντους και τις 9 ασίστ, ο Γκραντ τους 15 πόντους, τα 5 ριμπάουντ και τις 3 ασίστ, ενώ πολύ θετικός ήταν και ο Χολμς. Για τη Βιλερμπάν κορυφαίος ήταν ο Ανγκόλα των 20 πόντων και των 7 ασίστ, ενώ πολύ θετική ήταν δημιουργικά η παρουσία του Ερτέλ των 12 ασίστ.

Το κλείσιμο δεν ήταν ιδανικό για το τριφύλλι, που άφησε τους Γάλλους να μπουν ξανά στο παιχνίδι και να μειώσουν στο σουτ. Δεν υπήρχε, όμως, αρκετός χρόνος για την ανατροπή.

Κρατάει τη νίκη

Το ξεκίνημα ήταν κάκιστο για τον Παναθηναϊκό, που τα έκανε όλα λάθος στην επίθεση, δεν ήταν καλός στην άμυνα και βρέθηκε πίσω με 14-3. Η είσοδος του Σλούκα βοήθησε και η περίοδος έκλεισε στο 17-15 με τον Γκραντ να έχει 8 και τον Σλούκα 7.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί για το υπόλοιπο του ημιχρόνου, όμως ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε… γαλλικά λάθη στο τέλος και πήγε στο +6, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 29-35.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε πως είχε βρει τον τρόπο. Δεν έπαιζε κάποιο εκπληκτικό μπάσκετ, όμως έκανε διαχείριση. Ανέβηκε στα διψήφια και παρότι η Ασβελ μείωσε, ο Παναθηναϊκός έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +9 (46-55).

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τον Ερτέλ να μειώνει και τη Βιλερμπάν να δείχνει διάθεση επιστροφής. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έσφιξε, έβαλε μεγάλα σουτ και ξέφυγε. Οι Γάλλοι, πάντως, δε το παράτησαν ποτέ. Στο τελευταίο λεπτό ήταν στο -7 και έχασαν τρίποντο, ενώ βολές του Ερτέλ έριξαν τη διαφορά στους πέντε. Βολές του Σλούκα επανέφεραν τη διαφορά στους επτά και ο Σέλιας έβαλε φοβερό τρίποντο για το 73-77.

Ο Σορτς «πούλησε» τη μπάλα στα 7 δευτερόλεπτα και ο Ερτέλ σκόραρε στα 2.7 δεύτερα. Στα 2.2 ο Σλούκας πήγε στις βολές και τις έβαλε για να καθαρίσει επιτέλους το παιχνίδι. Ο Ανγκόλα έβαλε τρίποντο στην εκπνοή, αλλά δεν ήταν αρκετό.