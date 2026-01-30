Τεχνικά προβλήματα παρουσιάζει το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Αττική. Έτσι, οι πολίτες δεν μπορούν να καλέσουν το 100 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με οδηγίες της ΕΛΑΣ και μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112. Από την αστυνομία επισημαίνουν ότι «έχουν ανοίξει έξτρα γραμμές στο 112» ώστε να μπορεί να υπάρχει «διαθεσιμότητα για τον κόσμο».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της άμεσης δράσης της Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέχρι αποκατάσταση του προβλήματος».



Λίγη ώρα αργότερα η βλάβη αποκαταστάθηκε.