Αποστάσεις από την προσωπική χρήση της επίμαχης τροπολογίας για την επιμέλεια, την οποία αξιοποίησε η Όλγα Κεφαλογιάννη, κράτησε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ξεκαθαρίζοντας ότι η ψήφισή της έγινε αποκλειστικά στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για ρύθμιση απολύτως νόμιμη, ενταγμένη στον βασικό κορμό του νομοσχεδίου και όχι για διάταξη που «πέρασε νύχτα», επισημαίνοντας μάλιστα ότι υπερψηφίστηκε και από άλλα κόμματα.

Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, τη χρήση της τροπολογίας, η κα Μιχαηλίδου διαχώρισε πλήρως τη θεσμική της στάση από προσωπικές επιλογές, τονίζοντας ότι η ίδια δεν θα έκανε άμεσα χρήση της, ιδίως σε μια περίοδο που μόλις παντρεύτηκε και έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η τοποθέτησή της έγινε στο πλαίσιο συνέντευξης στα parapolitika.gr , όπου η υπουργός παρουσίασε αναλυτικά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τομέα της κοινωνικής συνοχής και της στέγασης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο στεγαστικό πρόβλημα.

Όπως ανέφερε, μέσω της πλατφόρμας stegasi.gov.gr «τρέχουν» σήμερα 43 διαφορετικά μέτρα, με βασικό στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών που βρίσκονται στο ενοίκιο, τα οποία –σύμφωνα με την ίδια– αφορούν περίπου 3 στους 10 Έλληνες. Χαρακτήρισε «εμβληματικά» τα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», σημειώνοντας ότι ήδη 22.000 νέοι έχουν αποκτήσει κατοικία, πληρώνοντας δόση χαμηλότερη από το αντίστοιχο ενοίκιο.

Το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Κατοικώ»

Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε την ενεργοποίηση νέου προγράμματος τύπου «Ανακαινίζω – Κατοικώ», που θα αφορά ιδιοκτήτες κατοικιών σε κακή κατάσταση λόγω παλαιότητας, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια για ανακαίνιση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ευελιξία που θα δοθεί, με μικρότερη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση και μεγαλύτερη στήριξη σε βασικές εργασίες, όπως κουφώματα, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου.

Παράλληλα, ανακοίνωσε σημαντική αναβάθμιση του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», με το ανώτατο ποσό επιδότησης να αυξάνεται από τα 8.100 ευρώ στις 36.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Όπως εξήγησε, για μια οικογένεια με δύο παιδιά η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τις 46.000 ευρώ, προκειμένου ένα κλειστό ακίνητο να επιστρέψει στην αγορά ενοικίασης.

Τέλος, η κα Μιχαηλίδου αποκάλυψε και νέο πρόγραμμα στήριξης για 2.500 παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, με μηνιαίο voucher 800 ευρώ για θεραπείες στο σπίτι, απαντώντας –όπως είπε– σε ένα διαχρονικό αίτημα των οικογενειών που επιβαρύνονται σημαντικά από το κόστος των ειδικών παρεμβάσεων.