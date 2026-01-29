Η Μινεσότα θυμίζει τις τελευταίες μέρες πεδίο πολέμου. Η ICE έχει βγει παγανιά, πυροβολώντας και σκοτώνοντας πολίτες στη μέση του δρόμου, εφαρμόζοντας τη ρητορική Τραμπ για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Η επόμενη μέρα στη Μινεσότα εξαρτάται από το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταλήξει στο συμπέρασμα ότι απλώς έχει πρόβλημα εικόνας ή αν είναι έτοιμος να αλλάξει τις αντιδημοφιλείς πολιτικές απελάσεων που βρίσκονται στον πυρήνα της πολιτικής του ταυτότητας.

Την Τετάρτη τήρησε σε έναν βαθμό τον λόγο του και προχώρησε σε μια μικρή αποκλιμάκωση μετά τον πυροβολισμό του 37χρονου Άλεξ Πρέρι από ομοσπονδιακούς πράκτορες το περασμένο Σαββατοκύριακο, γεγονός που είχε οδηγήσει τη Μινεάπολη και ολόκληρη τη χώρα στα πρόθυρα μιας επικίνδυνης κρίσης.

Όμως ήταν μόνο μια μικρή αποκλιμάκωση. Τα ρήγματα ανάμεσα στην επιθετική επιχείρηση απελάσεων της κυβέρνησης και μια πόλη που, υπό δημοκρατική διοίκηση, αντιτίθενται θεμελιωδώς στις μεθόδους, δεν έχουν περιοριστεί. Και ο Τραμπ επέστρεψε στην εμπρηστική ρητορική εναντίον τοπικών ηγετών που στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά του.

Οποιαδήποτε αποκλιμάκωση ενδέχεται να αποδειχθεί βραχύβια, εκτός αν ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να απορροφήσει μια σοβαρή πολιτική ήττα ή αν οι Δημοκρατικοί αποδεχθούν τουλάχιστον ένα μέρος της ομοσπονδιακής δραστηριότητας απελάσεων.

«Δεν θέλω να ξοδέψουν ούτε ένα δευτερόλεπτο κυνηγώντας έναν πατέρα που μόλις άφησε τα παιδιά του στον παιδικό σταθμό, που πάει να δουλέψει μια 12ωρη βάρδια και που τυχαίνει να είναι από το Εκουαδόρ», δήλωσε ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, σε ανοιχτή εκδήλωση του CNN την Τετάρτη.

Εύθραυστες προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Ο Τομ Χόμαν, απεσταλμένος του Τραμπ για την Επιχείρηση Metro Surge με 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες, είχε επισφαλείς συνομιλίες με τοπικούς αξιωματούχους, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ επανήλθε σε επιθετική ρητορική, απειλώντας τον δήμαρχο της Μινεάπολης για τη μη εφαρμογή της ομοσπονδιακής μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, η υπόθεση της δολοφονίας του Άλεξ Πρέτι παραμένει θολή, με περιορισμένη εμπιστοσύνη στην έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και νέα στοιχεία να εντείνουν τις αντιδράσεις.

Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας ζητούν περιορισμό των ομοσπονδιακών επιχειρήσεων, απειλώντας με μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης, ενώ και στους Ρεπουμπλικανούς καταγράφεται αμηχανία και εσωτερική ένταση.

Το κλίμα πόλωσης επιβαρύνθηκε περαιτέρω από επίθεση κατά της βουλευτού Ιλχάν Ομάρ και την ψυχρή αντίδραση του Τραμπ, μειώνοντας τις ελπίδες για ουσιαστική αποκλιμάκωση.

Το αγεφύρωτο χάσμα για τη μετανάστευση

Η εθνική οργή για τον θάνατο του Πρέτι ανάγκασε τον Τραμπ να αποσύρει από την πολιτεία τον ακραίο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής, Γκρεγκ Μποβίνο, και να παραμερίσει τη Νόεμ στέλνοντας τον Χόμαν. Ο Τραμπ και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι μετρίασαν επίσης, έστω και προσωρινά, τη ρητορική τους.

Ωστόσο, πίσω από την κρίση στη Μινεάπολη βρίσκεται ένα θεμελιώδες πολιτικό χάσμα. Αν οι τακτικές που εφαρμόζονται για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων απελάσεων φαίνονται επαρκώς δρακόντειες, ενδέχεται να ωθήσουν και άλλους μετανάστες σε αυτοαπέλαση ή να τους αποθαρρύνουν από το να επιχειρήσουν να εισέλθουν στη χώρα.

Η κυβέρνηση κατηγορεί δημοκρατικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων της Μινεσότα και της Μινεάπολης, ότι αρνούνται να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις και ότι τις παρεμποδίζουν ενεργά μέσω πολιτικής ρητορικής που ενθαρρύνει διαδηλώσεις.

Η προσέγγιση αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα του εσωτερικού πολιτικού σχεδίου του Τραμπ, ακόμη κι αν είναι αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς εκτός της βάσης του. Αυτός είναι και ένας λόγος που θα είναι τόσο δύσκολο για τον Λευκό Οίκο να υποχωρήσει.

«Ο Τραμπ κατέβηκε στις εκλογές και κέρδισε με αυτό ως κεντρικό ζήτημα. Δεν ήταν μια υποσημείωση στο πρόγραμμά του. Ήταν μία από τις θεμελιώδεις, καθοριστικές πολιτικές της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024», δήλωσε την Τετάρτη ο γερουσιαστής του Μιζούρι Έρικ Σμιτ. «Αυτή η υπόσχεση ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο αμερικανικός λαός τον έστειλε πίσω στον Λευκό Οίκο».