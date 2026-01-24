Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο σήμερα τη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening. The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

Αξιωματούχοι της Μινεάπολης είπαν ότι εξετάζουν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένας άνδρας πυροβολήθηκε στα νότια προάστια της πόλης. «Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο και να αποφύγει την περιοχή», ανέφερε ο δήμος σε μια ανάρτησή του.

Βίντεο από το περιστατικό

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Ωστόσο, βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από τους New York Times φαίνεται να καταγράφει το περιστατικό από απόσταση.

Στα πλάνα διακρίνονται αρκετά άτομα, τα οποία φέρονται να είναι ομοσπονδιακοί πράκτορες, να ακινητοποιούν ένα άτομο στο πεζοδρόμιο, ενώ τουλάχιστον ένας εξ αυτών φαίνεται να το χτυπά με κάποιο αντικείμενο. Λίγο αργότερα ακούγεται πυροβολισμός, οι πράκτορες απομακρύνονται και ένα άτομο καταρρέει στο έδαφος. Σύμφωνα με το Fox, ο άνδρας αυτός οπλοφορούσε.

Η Αΐσα Τσαγκτάι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης, είπε ότι βρισκόταν επί τόπου και έκανε λόγο για ισχυρή παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή.

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Μινεάπολη, απαιτώντας από τις αρχές να συλλάβουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που φέρονται να εμπλέκονται στον πρόσφατο πυροβολισμό στην πόλη. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν φραστικές επιθέσεις εκφωνώντας συνθήματα και αποκαλώντας τους πρακτόρες «δειλούς», ενώ ορισμένοι αξιωματικοί απάντησαν με σκωπτικά σχόλια καθώς απομακρύνονταν. Σύμφωνα με αναφορές, κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Σε ένα άλλο επεισόδιο, πράκτορες επιβίβασαν με τη βία έναν διαδηλωτή σε όχημα, ενώ η ένταση στη σκηνή παρέμενε υψηλή.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες για «τον πυροβολισμό ενός ενήλικα άνδρα στη Μινεάπολη που εμπλέκει πράκτορες των αμερικανικών υπηρεσιών μετανάστευσης (ICE)» σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 11:30 π. μ. τοπική ώρα.

Όσα έχουν προηγηθεί

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη. Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.