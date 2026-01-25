Η Μινεσότα ξυπνά βυθισμένη στο πένθος για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα. Ένας ακόμα πολίτης πέφτει νεκρός στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα, σε ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μία αλυσίδα βίας που μοιάζει να μην έχει τέλος.

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι

Οι πληροφορίες που έρχονται στο φως για τον Αλέξ Πρέτι σκιαγραφούν την εικόνα ενός ανθρώπου που νοιαζόταν βαθιά για τους άλλους και το περιβάλλον, σύμφωνα με το BBC.

Ο Αλέξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόις, χωρίς ποινικό μητρώο, όπως αναφέρεται σε δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Associated Press. Η οικογένειά του σημειώνει ότι οι μοναδικές του επαφές με την αστυνομία ήταν σχετικά με κάποιες κλήσεις της Τροχαίας. Οι γονείς του, που ζουν στο Κολοράντο, δήλωσαν ότι τον είχαν προειδοποιήσει να είναι προσεκτικός κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών στις οποίες συμμετείχε.

Ήταν νοσηλευτής εντατικής θεραπείας στο Κέντρο Υγειονομικής Φροντίδας Βετεράνων της Μινεάπολης, και ήθελε πάντα να βοηθάει τους ανθρώπους, για αυτό μάλιστα επέλεξε και το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η οικογένεια γνώριζε ότι ο Αλέξ είχε ένα όπλο που είχε αποκτήσει νόμιμα, αλλά δεν είχαν ιδέα ότι το κουβαλούσε μαζί του.

Μια ακόμα εν ψυχρώ δολοφονία

Η στιγμή που πάνοπλοι πράκτορες της συνοριοφυλακής περικυκλώνουν τον άντρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Τον ψεκάζουν με σπρέι πιπεριού και τον ρίχνουν κάτω.

Ακούγονται οι πυροβολισμοί. Ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι είναι νεκρός. Τα βίντεο από διάφορες οπτικές γωνίες πλημμυρίζουν το διαδίκτυο.

Ο Άλεξ Πρέτι ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός στην τοπική κοινότητα.

Στους δρόμους της πόλης ξεσπούν επεισόδια. Πολίτες συγκρούονται με ομοσπονδιακούς πράκτορες που απαντούν με δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού.

Το πένθος μετατρέπεται σε οργή στη Μινεσότα

Τη νύχτα, οι δρόμοι γεμίζουν ξανά με πανό συνθήματα και φωνές οργής. Οι πολίτες ζητούν απαντήσεις, ζητούν να μάθουν γιατί ακόμα ένας άνθρωπος δεν γύρισε σπίτι του, ζητούν δικαιοσύνη για τον άνδρα που έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, αλλά και για τη γυναίκα που πριν από λίγες μέρες σκοτώθηκε από πυρά της ICE.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε πως ο Pretti ήταν οπλισμένος και έτοιμος να πυροβολήσει τους πράκτορες, οι οποίοι έδρασαν σε αυτοάμυνα. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και φωτογραφία από το όπλο που είχε επάνω του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να δικαιολογήσει τις πράξεις των ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Βίντεο όμως καταγράφει έναν πράκτορα με γκρι μπουφάν και καπέλο να παίρνει το όπλο από τον Pretti πριν τον πυροβολήσουν. Γι’ αυτό και το μήνυμα της Μινεσότα είναι ξεκάθαρο: οι πολίτες πλημυρίζουν κάθε μέρα τους δρόμους λέγοντας με μια φωνή ‘η ανοχή τελείωσε, ο κύκλος βίας πρέπει να κλείσει’.