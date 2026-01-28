Η αποστροφή για τη δράση της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) δεν περιορίζεται πλέον εντός των συνόρων των ΗΠΑ, καθώς αυτή την εβδομάδα, οι πολιτικές, θεσμικές και ηθικές αντιπαραθέσεις που τη συνοδεύουν, πέρασαν στη δική μας πλευρά του Ατλαντικού.

Στη Γαλλία, αποκαλύψεις της ερευνητικής ομάδας Corporate Europe Observatory, τις οποίες μετέδωσε το βραδινό δελτίο ειδήσεων του France 2, την περασμένη Δευτέρα, έφεραν στο φως τη συνεργασία του γαλλικού ομίλου Capgemini με την ICE, μέσω της αμερικανικής θυγατρικής του, Capgemini Government Solutions (CGS). Η εμπλοκή αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία, η αμερικανική υπηρεσία βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς, αφού η δράση της έχει κλιμακωθεί και περιλαμβάνει τις δολοφονίες δύο αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, κατά τη διάρκεια πρόσφατων επιχειρήσεων στη Μινεσότα.

🇫🇷🇺🇸 Saviez-vous qu’une entreprise française du CAC 40 aidait #ICE, la police de l’immigration de Donald #Trump, à identifier les migrants pour les arrêter ? Une enquête de nos confrères de France 2 ⤵️ pic.twitter.com/3FpjOZG0DV — FRANCE 24 Français (@France24_fr) January 27, 2026

Σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το France 2, η Capgemini εμπλέκεται στη διαχείριση τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας για «θύματα εγκλημάτων που αποδίδονται σε μετανάστες», ενώ τον Δεκέμβριο, η αμερικανική θυγατρική της εξασφάλισε συμβόλαιο ύψους 4,8 εκατ. δολαρίων για υπηρεσίες «έρευνας και ελέγχου ιστορικού». Έναν μήνα νωρίτερα, είχε προηγηθεί πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο, αξίας 365 εκατ. δολαρίων, που αφορά την τεχνική «skip tracing», για τον εντοπισμό μεταναστών και περιλαμβάνει μπόνους, βάσει της απόδοσης της ICE.

Το Corporate Europe Observatory επισημαίνει ότι η Capgemini διατηρεί συμβατικές σχέσεις με την ICE, ήδη από το 2007. Σε πρόσφατη –και πλέον σβησμένη– ανάρτηση στον ιστότοπό της, η εταιρεία ανέφερε ότι συνεργάζεται «στενά» με τις επιχειρήσεις απέλασης της υπηρεσίας, για τη μείωση καθυστερήσεων και κόστους. Μετά τις αποκαλύψεις, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αϊμάν Εζάτ, γνωστοποίησε, μέσω της πλατφόρμας LinkedIn, ότι το ανεξάρτητο διοικητικό συμβούλιο ξεκίνησε εσωτερική αναθεώρηση της σύμβασης που ανατέθηκε στην CGS, τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι εξελίξεις αυτές, αναμενόμενα προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις στη Γαλλία. Μεταξύ άλλων, η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν ζήτησε δημόσια «απόλυτη επαγρύπνηση» ως προς τις συμβάσεις γαλλικών εταιρειών, υπογραμμίζοντας ότι «ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα».

Στους Ολυμπιακούς στην Ιταλία

Εντονότερες δε είναι οι αντιδράσεις στην Ιταλία, όπου η ICE έχει προκαλέσει πολιτική σύγκρουση. Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, το περασμένο Σάββατο, πράκτορες της ICE αναμένεται να βρίσκονται στη χώρα, κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που ξεκινούν στις 6 Φεβρουαρίου, στο Μιλάνο και την Κορτίνα, με αποστολή την παροχή ασφάλειας στην αμερικανική αθλητική αντιπροσωπεία.

Παρότι ανάλογες παρουσίες έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν, οι πολιτικές συνδηλώσεις της υπηρεσίας, υπό τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, έχουν αλλάξει δραστικά. Παράλληλα, μόλις πριν από λίγες μέρες, προβλήθηκαν στο κρατικό κανάλι RAI πλάνα όπου πράκτορες της ICE απειλούσαν να σπάσουν το παράθυρο του οχήματος που χρησιμοποιούσε το συνεργείο καναλιού, το οποίο έκανε ρεπορτάζ στη Μινεάπολη της Μινεσότα, όπου δολοφονήθηκαν οι δυο αμερικανοί πολίτες.

Η υπόθεση αιφνιδίασε την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη κριτική για τη στενή πολιτική της σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ιταλική κυβέρνηση αρχικά διέψευσε την άφιξη της ICE, στη συνέχεια υποβάθμισε τη σημασία της και τελικά επιβεβαίωσε επισήμως την παρουσία της, μετά από σχετική ανακοίνωση της ίδιας της αμερικανικής υπηρεσίας.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI) της ICE θα υποστηρίξουν την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και τη χώρα υποδοχής «στην αξιολόγηση και τον μετριασμό κινδύνων που σχετίζονται με το διεθνές έγκλημα». Η αναπληρώτρια γραμματέας της HSI, Τρίσια Μακλάφλιν, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η ICE «δε διεξάγει επιχειρήσεις επιβολής σε ξένες χώρες» και ότι όλα τα ζητήματα ασφαλείας παραμένουν υπό ιταλική δικαιοδοσία.

Αμερικανικές διπλωματικές πηγές έχουν αναφέρει στον ιταλικό Τύπο ότι οι πράκτορες δε θα είναι ντυμένοι όπως στις ΗΠΑ, δηλαδή μασκοφορεμένοι και με στρατιωτικά, αλλά μάλλον με κοστούμια, όπως και το υπόλοιπο διπλωματικό σώμα. Μεταξύ των καθηκόντων τους, θα είναι επίσης η προστασία αμερικανών αξιωματούχων, που αναμένεται να παρευρεθούν στους Αγώνες, οι οποίοι ξεκινούν τον επόμενο μήνα, όπως ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, οι αντιδράσεις παραμένουν έντονες. Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, χαρακτήρισε την ICE «παραστρατιωτική ομάδα που σκοτώνει», ενώ χθες, μετά από την επίσημη επιβεβαίωση της άφιξης, επανήλθε ακόμη πιο αιχμηρά, δηλώνοντας ότι οι πράκτορες της ICE «δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Μιλάνο» και διερωτώμενος αν η Ιταλία μπορεί, «έστω και μία φορά, να πει όχι στον Τραμπ».

Μιλώντας στο περιθώριο μιας τελετής για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, χθες, στη Ρώμη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, προσπάθησε να υποβαθμίσει τις ανησυχίες. «Δεν είναι ότι έρχονται οι ΕςΕς», είπε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι χαρακτήρισε τη διαμάχη «αβάσιμη», επιμένοντας ότι η ICE δε θα λειτουργήσει ποτέ στην Ιταλία ως αστυνομική δύναμη και ότι οι ξένες αντιπροσωπείες επιλέγουν, βάσει των δικών τους κανονισμών, τους απεσταλμένους τους για ζητήματα ασφαλείας.