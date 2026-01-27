Bασική προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να εκλεγεί για δεύτερη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το 2024, ήταν η πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης. Ο υποψήφιος πρόεδρος είχε θέσει αριθμητικό στόχο: την απέλαση ενός εκατομμυρίου μεταναστών ετησίως.

Στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του Τραμπ, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της μετανάστευσης δεν συλλαμβάνουν μόνον μετανάστες, προς μαζική απέλαση – σκοτώνουν και αμερικανούς πολίτες. Στις 7 Ιανουαρίου, άνδρες της ICE (Yπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων) σκότωσαν, στη Μινεάπολη της Μινεσότα, τη λευκή αμερικανίδα Ρενέ Γκουντ, 37 ετών, μητέρα τριών παιδιών, και το περασμένο Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, πάλι στη Μινεάπολη, άνδρες της Συνοριοφυλακής (CBP) σκότωσαν τον επίσης λευκό αμερικανό, Άλεξ Πρέτι, 37 ετών, νοσοκόμο σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η δράση των δύο υπηρεσιών ελέγχου της μετανάστευσης, οι οποίες υπάγονται στo υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), υπό τη σκληροπυρηνική υπουργό, Κρίστι Νόεμ, εξελίσσονται σε εφιάλτη όχι μόνον για τους μετανάστες αλλά για τους Αμερικανούς.

Αναβάθμιση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, η τότε κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου, προχώρησε σε εκτεταμένη αναβάθμιση των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2002, συστάθηκε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Σκοπός του ήταν να συγκεντρώσει υπηρεσίες και τμήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σε μια ενιαία δομή, με σκοπό την προστασία των ΗΠΑ από μελλοντικές απειλές.

Στο πλαίσιο του DHS, εντάχθηκε η Yπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η οποία ιδρύθηκε το 2003 από τη συγχώνευση της Υπηρεσίας Τελωνείων των ΗΠΑ (U.S. Customs Service) και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (Immigration and Naturalization Service). Το 2003, επίσης έλαβε τη σημερινή της μορφή και η Συνοριοφυλακή (Border Patrol), σώμα επιβολής του νόμου, το οποίο αποτελεί τμήμα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ (Customs and Border Protection -CBP).

Σκοπός των δυο υπηρεσιών

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η ICE έχει ως αποστολή τη διερεύνηση παραβιάσεων της μεταναστευτικής και τελωνειακής νομοθεσίας και την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιθέτως, η CBP είναι αρμόδια για την ασφάλεια των συνόρων και την επιβολή του νόμου στα σημεία εισόδου στη χώρα και η δράση της συνήθως περιορίζεται σε μια ζώνη 100 μιλίων (160,9 χιλιομέτρων) από οποιοδήποτε σύνορο των ΗΠΑ.

Ωστόσο, στη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ, οι διαχωριστικές γραμμές ως προς τη δράση των δυο υπηρεσιών έχουν γίνει ασαφείς, καθώς η ICE και η Συνοριοφυλακή συνεργάζονται όλο και περισσότερο, στο πλαίσιο της εκστρατείας μαζικών απελάσεων του προέδρου Τραμπ.

Πόροι των υπηρεσιών ασφαλείας και ανθρώπινο δυναμικό

Μέσω του «Μεγάλου Όμορφου Νομοσχεδίου» («Big Beautiful Bill») για τη φορολογία και τα δημόσια οικονομικά, το οποίο ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο, το ανθρώπινο δυναμικό της ICE υπερδιπλασιάστηκε, – από 10.000, σε 22.000 άτομα, ενώ η χρηματοδότηση της υπηρεσίας έλαβε ιστορικές διαστάσεις, καθώς ανήλθε στα 84 δισεκατομμύρια δολάρια, για την επόμενη τετραετία.

Σημειωτέον ότι πριν από δέκα χρόνια, ο προϋπολογισμός της ICE ήταν χαμηλότερος από έξι δισεκατομμύρια δολάρια, σημαντικά μικρότερος σε σχέση με άλλες υπηρεσίες του αμερικανικού υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας. Με τα κονδύλια που διαθέτει, η ICE, είναι πλέον, η καλύτερα χρηματοδοτούμενη υπηρεσία επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τόσο το FBI όσο και την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). To ίδιο νομοσχέδιο του περασμένου Ιουλίου, προέβλεψε χρηματοδότηση ύψους 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Συνοριοφυλακή, για την επόμενη τετραετία, και 65.622 εργαζόμενους στην υπηρεσία.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των απελάσεων αυξήθηκε σημαντικά το 2025, -η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι απέλασε 605.000 άτομα, κατά το διάστημα μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 10 Δεκεμβρίου 2025 και ότι 1,9 εκατομμύρια μετανάστες «απελάθηκαν εθελοντικά» -, η αύξηση του αριθμού των απελαθέντων προϋποθέτει και την αύξηση του δυναμικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Ανεπαρκής εκπαίδευση

Παρότι το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι κατακλύζεται από αιτήσεις Αμερικανών -τουλάχιστον 220.000- που θέλουν να εργαστούν στην ICE, εγείρονται ερωτήματα ως προς τη σωστή αξιολόγηση και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, το διάστημα εκπαίδευσης για την ICE έχει μειωθεί από 16 σε 8 εβδομάδες ενώ καταργήθηκε και η απαίτηση εκμάθησης ισπανικών, της γλώσσας των περισσότερων παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ. Και παρότι η ICE στοχεύει σε συγκεκριμένο πολιτικό και οικονομικό δημογραφικό προφίλ για τους αξιωματούχους της, από τις αρχές του 2026, κατάργησε και τα όρια ηλικίας των υποψηφίων: μέχρι πρότινος, το ελάχιστο όριο ηλικίας για πρόσληψη ήταν τα 21 έτη και το ανώτατο, μεταξύ 37 και 40 έτη, ανάλογα με τη θέση.

Σύμφωνα επίσης με το αμερικανικό δίκτυο NBC, η ICE χρησιμοποιούσε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να κατηγοριοποιεί βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων. Ωστόσο απεδείχθη ότι η πλειονότητα των νέων αιτούντων δεν είχαν καμία εμπειρία σε οποιαδήποτε υπηρεσία επιβολής του νόμου, είτε σε τοπικό είτε σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Διοικητικά Εντάλματα

Πέραν της ελλιπούς εκπαίδευσης, όπως αποκάλυψε το Αssociated Press, επικαλούμενο εσωτερικό υπόμνημα της ICE, που έχει υπογραφεί ήδη από τον περασμένο Μάιο, η κυβέρνηση Τραμπ διευκολύνει την υπηρεσία εξουσιοδοτώντας τους αξιωματούχους της, να εισέρχονται με τη βία σε σπίτια, χρησιμοποιώντας μόνον διοικητικά, και όχι δικαστικά, εντάλματα, τα οποία φέρουν την υπογραφή δικαστή, και είναι πολύ δυσκολότερο να εκδοθούν.

Η εισβολή στις κατοικίες χωρίς δικαστικό ένταλμα, προσκρούει στην Τέταρτη τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος η οποία προστατεύει τις πολιτικές ελευθερίες.

Το πρόσωπο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής

Οι θάνατοι των δυο αμερικανών, της Γκουντ και του Πρέτι, στη Μινεσότα, έφεραν στο προσκήνιο, τον Γκρεγκ Μποβίνο, έναν εκ των διοικητών της Συνοριοφυλακής, που υπερασπίζεται εμμανώς την αντιμεταναστευτική εκστρατεία του Τραμπ. Ο Μποβίνο, επικεφαλής στην επιχείριση της ICE, στην οποία σκοτώθηκε η Ρενέ Γκουντ, ντύνεται με στολή παραλλαγής και μακρύ στρατιωτικό παλτό, το οποίο, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, παραπέμπει σε στολές των ναζί. Ο Μποβίνο είναι απόγονος ιταλών μεταναστών.