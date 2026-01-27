Η Τάνια Μποζανίνου, αρχισυντάκτρια διεθνών ειδήσεων στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί τι είναι και πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες ICE και Border Patrol. Τι απαντά ο Ντόναλντ Τραμπ για τις δολοφονίες πολιτών στη Μινεάπολη και πώς αξιολογεί ο αμερικανικός λαός την πολιτική επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Στο podcast με τίτλο «Μινεάπολη: Ανεξέλεγκτη δράση της ICE με τις πλάτες του Τραμπ» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:36 Οι δολοφονίες που συντάραξαν την πολιτεία της Μινεσότα των ΗΠΑ.

1:29 Τι είναι και τι αρμοδιότητες έχουν οι υπηρεσίες Border Patrol και ICE.

2:51 Γιατί οι συνοριοφύλακες περιπολούν τα κέντρα των πόλεων και συγκρούονται με Αμερικανούς πολίτες.

4:45 Οι πολλαπλές εξηγήσεις που δίνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τα περιστατικά.

8:01 Πώς ερμηνεύονται οι παρεμβάσεις των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον.

9:09 Η μειωμένη δημοφιλία Τραμπ και η εναντίωση του αμερικανικού λαού στην πολιτική του.

