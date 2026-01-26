Με την ένταση από την ανάπτυξη των ανδρών της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη να έχει χτυπήσει κόκκινο, καθώς αυτή έχει ήδη κοστίσει την ζωή σε δύο πολίτες και έχει φέρει την κράτηση μέχρι και ανήλικων παιδιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να βρίσκεται υπό καθεστώς αυξανόμενης πίεσης, δεδομένων των δηλώσεων από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και δεδομένων της δικαστικής τροπής που παίρνουν οι υποθέσεις.

Δύο δικαστικές υποθέσεις ξεκινούν σήμερα για τα γεγονότα στη Μινεάπολη

Πιο συγκεκριμένα, δύο ομοσπονδιακοί δικαστές θα εξετάσουν σήμερα δύο υποθέσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ανδρών ης ICE στην Μινεάπολη.

Η πρώτη αφορά στην νομιμότητα της ανάπτυξης τους, υπό το φως των δύο δολοφονιών πολιτών και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τόσο τις Αρχές της Μινεάπολης όσο και της Μινεσότα θα υποστηρίξουν ότι η παρουσία περίπου 3000 ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πολιτεία γίνεται κατά παράβαση του δικαιώματος κυριαρχίας των πολιτειών σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Αντίστοιχα άλλος δικαστής θα εξετάσει μια προσφυγή εναντίον των πρακτόρων, σύμφωνα με την οποία οι ομοσπονδιακοί πράκτορες παρακωλύουν το έργο της έρευνας των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου σχετικά με τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι.

Μισό βήμα πίσω από Τραμπ, χωρίς να σταματάει τις προκλήσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ νωρίτερα σήμερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά να κάνει μισό βήμα πίσω από την αρχική του θέση, χωρίς βέβαια να σταματάει να προκαλεί. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε σχετική ερώτηση σε μια μίνι τηλεφωνική συνέντευξη που έδωσε στην Wall Street Journal για την δολοφονία του Πρέτι, κι αν ο πράκτορας που άνοιξε πυρ έπραξε σύμφωνα με τις οδηγίες που είχε απάντησε πως: «Το εξετάζουμε, επανεξετάζουμε τα πάντα και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, σε μια προσπάθεια δικαιολόγησης της πράξης του πράκτορα της ICE: «Δεν μου αρέσουν καθόλου οι πυροβολισμοί. Δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει ούτε όταν κάποιος πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία έχοντας ένα πολύ ισχυρό, πλήρως γεμισμένο όπλο με δύο γεμιστήρες γεμάτους σφαίρες. Ούτε αυτό παίζει καλά».

Βίντεο που έχουν καταγραφεί από μάρτυρες δείχνουν ότι ο 37χρονος νοσηλευτής κρατούσε τηλεφωνικό κινητό και όχι όπλο τη στιγμή που δέχτηκε πυροβολισμούς, κάτι που αντικρούει τις αρχικές δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων ότι απείλησε τους πράκτορες.

Στη συνέντευξη, ο Τραμπ επίσης άφησε να εννοηθεί ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα αποσύρει τους πράκτορες της ICE από τη Μινεάπολη, αν και δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ανέφερε ότι «κάποια στιγμή θα φύγουμε. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά». Όπως υποστήριξε «μετά θα αφήσουμε εκεί ένα άλλο κλιμάκιο ανθρώπων εκεί για την οικονομική απάτη».

Στέλνει τον «τσάρο των συνόρων» στη Μινεσότα

Παράλληλα πάντως με το μισό βήμα πίσω που εμφανίστηκε να κάνει, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο των συνόρων» του, Τομ Χόμαν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χόμαν θα μεταβεί στην πολιτεία άμεσα και ότι θα αναφέρεται απευθείας στον ίδιο. «Στέλνω τον Τομ Χόμαν στη Μινεσότα απόψε. Δεν είχε μέχρι τώρα εμπλοκή στην περιοχή, αλλά γνωρίζει και εκτιμά πολλούς από τους ανθρώπους εκεί. Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρεται απευθείας σε μένα», έγραψε.

Συνεχίζει να προκαλεί

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ προχώρησε σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς για τις διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, λέγοντας ότι «μια τεράστια απάτη κοινωνικών επιδομάτων, άνω των 20 δισ. δολαρίων», ευθύνεται εν μέρει για τις «βίαιες οργανωμένες διαμαρτυρίες στους δρόμους».

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το Κογκρέσο ερευνούν τη βουλευτή Ιλχάν Ομάρ, γράφοντας ότι «έφυγε από τη Σομαλία χωρίς τίποτα και τώρα φέρεται να έχει περιουσία άνω των 44 εκατομμυρίων δολαρίων».

Η Ομάρ έχει απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι «δεν είναι εκατομμυριούχος» και ότι πρόκειται για «συντονισμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης της ακροδεξιάς».