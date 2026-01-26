Ιδιαίτερη έμφαση στις απειλές που δέχθηκαν εικονολήπτης και δημοσιογράφος της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης από άνδρες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην Μινεάπολη της Μινεσότα δίνει σε ρεπορτάζ του ο ιταλικός Τύπος, ενώ το θέμα έχει αρχίσει να απασχολεί και την πολιτική ζωή της χώρας καθώς η αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση Μελόνι να πάρει θέση σχετικά τόσο με το ζήτημα των απειλών κατά των δημοσιογράφων όσο και γενικότερα για το ζήτημα των δολοφονιών από την ICE.

Τι συνέβη με την ομάδα της RAI

Πιο συγκεκριμένα, στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται εικονολήπτης και απεσταλμένη της εκπομπής πολιτικής ανάλυσης «In Mezz’ οrα» μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο να βιντεοσκοπούν σκηνές στη Μινεάπολη. Σε μικρή απόσταση, μπροστά τους βρίσκεται όχημα της ICE, της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, o οπερατέρ και η δημοσιογράφος μετά από λίγο «παγιδεύονται» στον συγκεκριμένο δρόμο, καθώς στο προπορευόμενο όχημα της Ice προστίθεται και ένα δεύτερο ακριβώς πίσω τους. Αμέσως μετά, οι άνδρες της ICE κατέβηκαν και πλησίασαν το όχημα με τους απεσταλμένους της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης και την οδηγό τους, ζητώντας από τους επιβαίνοντες να κατεβάσουν το παράθυρο. Εκείνοι αρνήθηκαν, λέγοντας πως «δεν κάνουν τίποτα το κακό» και πως «είναι δημοσιογράφοι». Όπως ακούγεται στο βίντεο, οι ένοπλοι απαντούν πως «αν συνεχίσετε να μας ακολουθείτε, θα σπάσουμε το παράθυρο και θα σας τραβήξουμε έξω, αυτή είναι η μοναδική προειδοποίησή μας».

Πολιτική αντιπαράθεση και κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας από τον ΥΠΕΞ

Η ιταλική αντιπολίτευση καταδίκασε το συμβάν και ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να πάρει άμεσα θέση. «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στους Ιταλούς δημοσιογράφους, περιμένουμε την σαφή καταδίκη της κυβέρνησης προς υπεράσπιση της εθνικής μας υπερηφάνειας», τονίζεται από το κεντροαριστερό «Δημοκρατικό Κόμμα».

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας στην δημόσια ραδιοφωνία της Rai, αναφέρθηκε στις διαμαρτυρίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την δολοφονία του νοσηλευτή ‘Αλεξ Πρέτι από άνδρες της ICE, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης και τελωνείων.

«Oι εικόνες δείχνουν κατάχρηση εξουσίας. Από το να συλλάβεις έναν ένοπλο άνδρα, μέχρι να τον σκοτώσεις, υπάρχει μεγάλη διαφορά», τόνισε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας. «Θεωρώ ότι υπάρχει σχετική επίγνωση και στον Λευκό Οίκο», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.