Επιχειρήσεις με στόχο την μεταγωγή έως και 7000 κρατουμένων τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους από την Συρία στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν νωρίτερα οι ΗΠΑ. Στόχος είναι, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό να «διασφαλιστεί ότι οι τρομοκράτες θα κρατούνται σε ασφαλείς φυλακές». Την ίδια ώρα η Δαμασκός κατηγόρησε τους Κούρδους ότι παραβίασαν την εκεχειρία, με τους τελευταίους να διαψεύδουν ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις μετέφεραν με επιτυχία 150 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους που κρατούνταν σε μια φυλακή στη Χάσακα, της Συρίας, προς ένα ασφαλές μέρος στο Ιράκ. Συνολικά, έως 7000 κρατούμενοι της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη Συρία προς ελεγχόμενες από το Ιράκ δομές», γράφει η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, η Centcom, σε ένα δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Το χάος και η αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι συγκρούσεις μεταξύ του συριακού στρατού και των κουρδικών δυνάμεων απειλούν την ασφάλεια των στρατοπέδων όπου κρατούνται μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, με τον κίνδυνο αποδράσεων να πλανάται.

Παραβίαση της εκεχειρίας από τους Κούρδους λέει η Δαμασκός

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν στα βορειοανατολικά όταν δέχτηκαν επίθεση από κουρδικές δυνάμεις, οι οποίες ωστόσο διέψευσαν οποιαδήποτε εμπλοκή τους, μία ημέρα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο συριακός στρατός έχει αναπτυχθεί σε μεγάλα τμήματα της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας αφού αποσύρθηκαν, υπό την πίεσή του, οι δυνάμεις των Κούρδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι στρατιώτες μπήκαν «σε ένα εργαστήριο κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών και πυρομαχικών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη», σε μια ζώνη κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. « Ένας δρόνος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF, υπό την ηγεσία των Κούρδων) στόχευσε το εργαστήριο, από την έκρηξη του οποίου σκοτώθηκαν επτά και τραυματίστηκαν 20» στρατιώτες, πρόσθεσε, κατηγορώντας τις SDF για «σαφή παραβίαση της εκεχειρίας».

Διαψεύδουν οι Κούρδοι

Οι SDF διέψευσαν κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή τους. «Διαβεβαιώνουμε ότι οι δυνάμεις μας δεν ανέλαβαν καμία στρατιωτική δράση σε αυτήν την περιοχή και δεν έκαναν καμία επιχείρηση τέτοιου είδους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η έκρηξη έγινε κατά τη μεταφορά των πυρομαχικών», τόνισαν.

Η ισλαμιστική συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη μια νέα εκεχειρία με τους Κούρδους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στο προπύργιό τους, τη Χασάκα, αφού τους εγκατέλειψαν οι Αμερικανοί σύμμαχοί τους. Η Δαμασκός έδωσε διορία τεσσάρων ημερών στους Κούρδους ώστε να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για την ενσωμάτωση της αυτόνομης περιοχής τους στο κράτος.