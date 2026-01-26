Καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία δηλώνουν έτοιμες για την συνέχεια των τριμερών διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι στο τέλος της εβδομάδας, οι λεπτομέρειες σχετικά με το πως κύλησε η συζήτηση μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία σχετικά με το γεγονός ότι πλέον το βασικό (ίσως και το μόνο) θέμα, το οποίο παραμένει ανοιχτό είναι το εδαφικό και συγκεκριμένα το ζήτημα του Ντονμπάς.

Σε σχόλια του νωρίτερα σήμερα στο X, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το κύριο θέμα συζήτησης ήταν τα στρατιωτικά ζητήματα στις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, αλλά ότι συζητήθηκαν και πολιτικά ζητήματα. «Οι προετοιμασίες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για νέες τριμερείς συναντήσεις αυτή την εβδομάδα», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Αμετακίνητη η Μόσχα για το εδαφικό

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι το εδαφικό ζήτημα παραμένει θεμελιώδες για τη Ρωσία όσον αφορά στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ο εκπρόσωπος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντιμίτρι Πεσκόφ, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Μόσχα συνεχίζει να έχει απαιτήσεις ως προς αυτό. Όπως τόνισε ο Πεσκόφ: «Δεν είναι μυστικό ότι αυτή είναι η σταθερή θέση μας, η θέση του προέδρου μας, ότι το εδαφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί τμήμα της φόρμουλας του Άνκορατζ, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη ρωσική πλευρά».

Τι είναι η «φόρμουλα του Άνκορατζ» και ποιες οι θέσεις των δύο πλευρών για το εδαφικό

Η «φόρμουλα του Άνκορατζ» παραπέμπει σ’ αυτά που η Ρωσία λέει πως συμφωνήθηκαν ανάμεσα στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στη διάσκεψη κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στο Κρεμλίνο.

Η υποτιθέμενη συμφωνία, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει να παραδώσει η Ουκρανία στη Ρωσία τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και να παγώσουν οι γραμμές του μετώπου αλλού στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία ως όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα κάνει δώρο στη Ρωσία εδάφη που η Μόσχα έχει αποτύχει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης.

Σύμφωνα με το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Πεσκόφ δήλωσε πως η Μόσχα εκτιμά θετικά αυτό που αποκάλεσε «εποικοδομητικές συνομιλίες» με την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι.

Οι συνομιλίες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τερματίσθηκαν χωρίς συμφωνία, αλλά περισσότερες συνομιλίες αναμένονται το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Παρέμβαση Ρούτε κατά Ευρώπης και υπέρ ΗΠΑ για το δάνειο

Την ίδια ώρα που το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας εμφανίζεται να έχει ουσιαστικά συμφωνηθεί, τουλάχιστον μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και ΕΕ, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε υποστήριξε με δηλώσεις του ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δείξουν ευελιξία ως προς το πώς η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ για την αγορά όπλων και τη χρηματοδότηση του κρατικού της προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ένωση δεν πρέπει να επιβάλλει το «αγοράζουμε ευρωπαϊκά» με κάθε κόστος.

«Θα σας παρότρυνα πολύ έντονα να διασφαλίσετε ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια και να μην είστε υπερβολικά περιοριστικοί με ρήτρες τύπου “Buy EU”», είπε απευθυνόμενος σε ευρωβουλευτές.

Όπως πρόσθεσε, «η Ευρώπη χτίζει τώρα τη δική της αμυντική βιομηχανία και αυτό είναι ζωτικής σημασίας, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καλύψει ούτε κατά διάνοια τις ανάγκες που έχει η Ουκρανία για να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει απειλές αύριο».