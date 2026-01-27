Πολλά είναι τα ερωτήματα για την υπόθεση δολοφονίας του 80χρονου στη Γλυφάδα από τα χέρια του γιου του. Του 46χρονου που το 2012 είχε σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο και τη μητέρα του και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Που έχριζε ιατρικής παρακολούθησης αλλά κανείς δεν του την παρείχε όπως έπρεπε. Και που τελικά κατέληξε να μαχαιρώσει και τον πατέρα του και να απειλεί ότι θα σκοτώσει και τα αδέρφια του.

Ο 46χρονος δράστης είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας του. Λόγω ευεργετικών διατάξεων του νόμου, εξέτισε μόλις τα τέσσερα, στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού. Όταν αποφυλακίστηκε, στις 3 Μαΐου του 2018, με εντολή εισαγγελέα έγινε η μεταγωγή του στο Δρομοκαΐτειο, καθώς κρίθηκε επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Εκεί, ωστόσο, έμεινε μόλις 11 ημέρες.

Ακολούθως τέθηκαν σε ισχύ οι περιοριστικοί όροι, της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και της υποχρεωτικής διαμονής στο σπίτι του πατέρα του και ο έλεγχος της κατάστασής του χαλάρωσε πολύ. «Αυτό που μας είχε πει πριν τρία χρόνια, ότι έμενε μόνος του, ότι είχε βρει κοπέλα, είχε βρει δουλειά, προφανώς δεν ήταν αλήθεια».

«Το σχεδίαζε καιρό»

Ο δράστης επισκεπτόταν τα εξωτερικά ιατρεία στο Δρομοκαΐτειο για να συνταγογραφείται η αγωγή του. Αυτό συνέβαινε ωστόσο έως το 2023, δίχως κανείς και πάλι να ελέγξει εάν ο 46χρονος λαμβάνει τα φάρμακα που πρέπει.

Συγγενής του πατροκτόνου θα πει στο MEGA πως ο δράστης σχεδίαζε καιρό τη δολοφονία του πατέρα του.

«Ξενοίκιασε το διαμέρισμα που έμενε. Έδωσε όλα του τα πράγματα. Ακόμα και ρούχα, παπούτσια, οικοσυσκευές, όλα τα έδωσε. Και όταν τον ρωτούσαμε “γιατί το κάνεις αυτό; Πού θα πας;” δεν απάνταγε. Λέει “θα το μάθετε σύντομα”. Μου λέει “εκεί που θα πάω, θα έχω στέγη, θα έχω φαγητό, θα κάνω και κάποια εργασία. Όχι με την έννοια που την ξέρετε εσείς”».

Στον πατροκτόνο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο δράστης ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.