Σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων της επικαιρότητας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τόσο την πατροκτονία στη Γλυφάδα και τον νόμο Παρασκευόπουλου, όσο και το περιστατικό σε σχολείο των Σερρών, αλλά και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε αρχικά στην πατροκτονία που σημειώθηκε στη Γλυφάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε ολέθρια αποτελέσματα.

«Εγείρονται πολύ σοβαρά ερωτήματα για το πώς αφέθηκε ο 46χρονος από τη δομή και από ποιους αφέθηκε. Ο νόμος Παρασκευόπουλου δεν ήρθε ως μάννα εξ ουρανού· κάποιοι τον εισηγήθηκαν και κάποιοι τον ψήφισαν. Ο νόμος αυτός, σε συνδυασμό με τον Ποινικό Κώδικα του 2019, είχε ολέθρια αποτελέσματα ως προς τις μαζικές αποφυλακίσεις», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο περιστατικό σε σχολείο των Σερρών, όπου μία καθηγήτρια φίμωσε με μονωτική ταινία μαθητή, προκαλώντας σάλο αντιδράσεων.

«Ακόμα και σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος είναι εναντίον της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Από εκεί που ήταν νόμος κενού περιεχομένου, πλέον έχει κυρώσεις και ουσία. Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης περίπτωσης πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Δουλειά των αρμοδίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι να εντοπίζουν τέτοια περιστατικά», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας»

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως «δεν θα βάλουμε στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας», ενώ συμπλήρωσε ότι η μόνη διαφορά που χωρίζει Ελλάδα και Τουρκία είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

«Είμαστε υπερήφανοι για την εξωτερική μας πολιτική, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη διαχείριση που έγινε στον Έβρο. Θέλουμε να αποφύγουμε το άλλο άκρο, του τζάμπα πατριωτισμού, δηλαδή να μη συνομιλούμε για να είμαστε εκλογικά αρεστοί αλλά επιζήμιοι για τη χώρα. Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, χωρίς να υποχωρούμε», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.