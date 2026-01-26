Αγωνία στις ΗΠΑ για την τύχη οκτώ επιβαινόντων μετά τη συντριβή ιδιωτικού τζετ το οποίο συνετρίβη κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ στο Μέιν το βράδυ της Κυριακής, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών και σοβαρή πυρκαγιά.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως μεταδίδουν το CNN και το Reuters, επιβεβαίωσε ότι κατά τη συντριβή του αεροσκάφους εκδηλώθηκε σοβαρή πυρκαγιά και ότι οι πληροφορίες για την κατάσταση των επιβατών είναι προς το παρόν περιορισμένες.

Το αεροδρόμιο του Μπάνγκορ παραμένει κλειστό και τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε συναγερμό από χθες περίπου στις 19:45 τοπική ώρα.

Εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής χιονοθύελλας που πλήττει τη βορειοανατολική πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Μέιν επικρατούν θερμοκρασίες υπό το μηδέν, ενώ ελαφρά χιονόπτωση και περιορισμένη ορατότητα ενδέχεται να συνέβαλαν στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το αεροσκάφος ήταν ένα Bombardier Challenger 650, επιχειρηματικό τζετ, το οποίο ήταν καταχωρημένο σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα το Χιούστον.

Η FAA και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) θα αναλάβουν τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος.

Σε αρχικό στάδιο η έρευνα

Οι αρχές συλλέγουν στοιχεία για τα αίτια της συντριβής, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για το μέλει γενέσθαι των επιβατών τις επόμενες ώρες.