Το αεροσκάφος του θρύλου του NASCAR, Γκρεγκ Μπίφλ ήταν αυτό που συνετρίβη στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο του Statesville.

Ο Γκάρετ Μίτσελ, γνωστότερος ως ο YouTuber Cleetus McFarland, επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια Μπίφλ επέβαινε στο αεροσκάφος και σκοτώθηκε στο δυστύχημα. «Δυστυχώς, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Γκρεγκ Μπίφλ, η σύζυγός του Κριστίνα, η κόρη τους Έμμα και ο γιος τους Ράιντερ βρίσκονταν σε αυτό το αεροπλάνο… γιατί κατευθύνονταν να περάσουν το απόγευμα μαζί μας. Είμαστε συντετριμμένοι. Λυπάμαι πολύ που το μοιράζομαι αυτό».

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10:15 π.μ. στο αεροδρόμιο που βρίσκεται 45 μίλια βόρεια της Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα, μία από τις περιφερειακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από πολλούς οργανισμούς και ιδιώτες του χώρου.

Το αεροσκάφος ταυτοποιήθηκε γρήγορα μετά τη συντριβή ως Cessna C550 με αριθμό νηολογίου N257BW, το οποίο ανήκει στην GB Aviation Leasing LLC του Μπιφλ.

Πρωταθλητής της NASCAR

Ο Μπιφλ ήταν πρωταθλητής της NASCAR Busch Series το 2002, πρωταθλητής της Craftsman Truck Series το 2000 και το 2023 συμπεριλήφθηκε στους 75 σπουδαιότερους οδηγούς στην ιστορία του αθλήματος, χάρη στις 19 νίκες του στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002 έως και σποραδικές συμμετοχές αυτή τη δεκαετία.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μπίφλ έγινε γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση με επίκεντρο την ευημερία των ζώων μέσω του Greg Biffle Foundation, καθώς και για τις προσπάθειες ανακούφισης μετά τον τυφώνα Helene το 2024. Ο Μπιφλ ήταν πιστοποιημένος πιλότος και χρησιμοποίησε το ελικόπτερό του για τη μεταφορά προμηθειών στη Δυτική Βόρεια Καρολίνα μετά την καταστροφική καταιγίδα.