Συνετρίβη κοντά σε διάδρομο αεροδρομίου στη Βόρεια Καρολίνα αεροσκάφος τύπου Cessna Citation. Το ιδιωτικό τζετ φαίνεται να ανήκει στον οδηγό του NASCAR Γκρεγκ Μπίφ, αλλά ακόμα παραμένει άγνωστο αν ήταν μέσα.

Ακόμα δεν είναι σαφές πόσα άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος όταν αυτό συνετρίβη στο έδαφος, ωστόσο το συγκεκριμένο μοντέλο έχει χωρητικότητα από οκτώ έως δέκα επιβάτες. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 θύματα.

Εικόνες έδειχναν την πυρκαγιά να κατακαίει το τζετ, το οποίο μπορεί να κοστίζει έως και 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) δήλωσε στη Daily Mail ότι το Cessna C550 συνετρίβη κατά την προσπάθεια προσγείωσης. Το αεροσκάφος ανήκει στην εταιρεία GB Aviation Leasing LLC.

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο κοντινό γήπεδο γκολφ Lakewood ανέφεραν ότι το αεροσκάφος πετούσε «πολύ χαμηλά» πριν συντριβεί.