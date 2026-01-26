Την απόκτηση του Παναγιώτη Σαντή από τον Βόλο ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26/1) η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού.

Γεννηθείς στις 21 Φεβρουαρίου του 2007, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έκανε τα πρώτα βήματά του στον Διγενή Λακκώµατος, ομάδα της Χαλκιδικής.

Το 2024 αποκτήθηκε από το κλαμπ της Θεσσαλίας, με το οποίο στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν αγωνίστηκε δύο φορές στην πρώτη ομάδα. Μάλιστα στο παιχνίδι κυπέλλου με αντίπαλο το Αιγάλεω σημείωσε κι ένα γκολ.

Ο Σαντής έχει καταγράψει δεκάδες συμμετοχές στα πρωταθλήματα Κ19 ως ο βασικός φορ της ομάδας Νέων του Βόλου. Η πρόοδος και η ανταπόκρισή του στο κορυφαίο επίπεδο θα κρίνει και το μέλλον του.