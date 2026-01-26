Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση πατροκτονίας στη Γλυφάδα, όπου ένας 46χρονος άνδρας δολοφόνησε τον 80χρονο πατέρα του στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον πατέρα του νωρίς το πρωί, την ώρα που εκείνος ετοιμαζόταν να μεταβεί στην εκκλησία. Λίγο μετά τις 08:00, ο 46χρονος του επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του δράστη.

Κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τις Αρχές, αναφέροντας ότι άκουσε κραυγές βοήθειας από το θύμα.

«Παιδί μου, τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο», ήταν τα λόγια του 80χρονου λίγο πριν ξεψυχήσει.

Ο 46χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του.

Το παρελθόν του δράστη

Ο 46χρονος, όπως έχει γίνει γνωστό, είχε διαπράξει παρόμοιο έγκλημα και στο παρελθόν. Πριν από 12 χρόνια είχε σκοτώσει τη μητέρα του με αλλεπάλληλες μαχαιριές στο ίδιο σπίτι.

Το 2014 εγκλείστηκε στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού, ενώ το 2018 αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του και η ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο για σύντομο χρονικό διάστημα.

«Το 2014 οδηγήθηκε κανονικά στη φυλακή. Το 2018 αποφυλακίστηκε με τον γνωστό νόμο, με τον οποίο δυστυχώς έχουν αποφυλακιστεί και άλλοι ποινικοί κρατούμενοι. Παρέμεινε μόνο τέσσερα χρόνια και όχι οκτώ, καθώς η κάθειρξη που του είχε επιβληθεί ήταν 16 ετών. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να αποφυλακιστεί το 2030. Έμεινε όμως μόνο τέσσερα χρόνια, διότι όταν κάποιος κρατούμενος νοσηλεύεται στο ψυχιατρείο της φυλακής, θεωρείται ότι εκτίει το διπλάσιο της ποινής. Έτσι, σύμφωνα με τον νόμο, θεωρήθηκε ότι είχε εκτίσει οκτώ χρόνια. Αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο στη συνέχεια, με εντολή εισαγγελέα, οδηγήθηκε άμεσα στο Δρομοκαΐτειο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογίδου.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική εμφάνιση δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και η διαμονή στο σπίτι του πατέρα του.

Ο 46χρονος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό όπλο. Κατά τη σύλληψή του ανέφερε στις Αρχές πως, εάν τον αφήσουν ελεύθερο, θα σκοτώσει και τα δύο αδέρφια του.