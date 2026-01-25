Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στις σχέσεις της Ευρώπης με τις ΗΠΑ, με αφορμή τη Γροιλανδία αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας στη Γάζα επικεντρώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

«Όπως συζητήσαμε στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Πέμπτης, η Ευρώπη οφείλει να είναι ενωμένη, να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο και την κυριαρχία των κρατών-μελών της, όπως στην περίπτωση της Δανίας και της Γροιλανδίας […] Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, εργάζεται για λύσεις που ενισχύουν την πολυμέρεια, την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Όχι σε αντιπαράθεση, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας» έγραψε.

Όσον αφορά τη Γάζα έγραψε: «Στηρίζουμε την στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα από ισχυρότερη άμυνα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, επιδιώκουμε ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο στη Γάζα και στη Μέση Ανατολή και αναλαμβάνουμε ουσιαστικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

