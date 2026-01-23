Σαφή όρια σε διεθνείς πρωτοβουλίες εκτός ΟΗΕ, έθεσε ο έλληνας πρωθυπουργός, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί της Παρασκευής στο Euronews, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Γάζας, υπό συγκεκριμένους όρους και χρονικό πλαίσιο.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και στο σε τι αφορούσε η χθεσινοβραδινή συναίνεση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέκρινε τη γραμμή προσεκτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, αλλά με ξακάθαρα όρια ως προς τη συμμετοχή της Ευρώπης σε πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τον θεσμικό πλαίσιο του ΟΗΕ. Εξήγησε ότι δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή παρουσία στο μέλλον της Γάζας.

«Η συναίνεση αφορά στο ότι αυτό που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνει κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ. Θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε μια συμφωνία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας. Εάν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ, αλλά μόνο για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα γινόταν να αναλάβει πρωτοβουλία για την επίτευξη συναίνεσης», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

«Αποκλιμακώνει» ο Τραμπ για Γροιλανδία

Ο έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα, ειδικά σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. «Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα», σημείωσε, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποτέλεσε σημείο αναφοράς στις συζητήσεις των ηγετών.

Αναφερόμενος ειδικά στη Γροιλανδία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ είχαν χαρακτήρα αποκλιμάκωσης. «Νομίζω ότι είναι καλό το ότι έκανε δηλώσεις, που δείχνουν ξεκάθαρα πως θέλει να αποκλιμακώσει την κατάσταση στη Γροιλανδία. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Ευρώπη στάθηκε με μία φωνή, ίσως με μία εξαίρεση, για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Η εξαίρεση αυτή, όπως ξεκαθάρισε, δεν προκάλεσε έκπληξη. «Η εξαίρεση είναι η Ουγγαρία. Αυτό συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο, οπότε δε θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει έναν τρόπο να δουλεύουμε γύρω από αυτό το πρόβλημα», είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ευρωπαϊκή διαδικασία συνεχίζεται παρά τις εσωτερικές τριβές.

Σχετικά με τη στάση που τήρησε ο Φίτσο στη σύνοδο, αναφέροντας ότι πρόκειται για χάσιμο χρόνου, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει όλοι να είμαστε εγκάρδιοι και με σεβασμό. Κι αυτό ισχύει και για τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ, κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους, χωρίς τηλέφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πιο ανοιχτοί και κατά περίπτωση πιο ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από Mercosur

Ερωτηθείς για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ανέφερε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία και πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο.