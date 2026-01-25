Η επερχόμενη είσοδος της Super Technologies στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί μια σημαντική καμπή για τον κλάδο της ψηφιακής ψυχαγωγίας και του iGaming στη χώρα μας. Ο διεθνής όμιλος, με ισχυρή παρουσία σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική, υλοποιεί μια σημαντική στρατηγική επένδυση που στοχεύει όχι μόνο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, αλλά και στον πλήρη επαναπροσδιορισμό των προτύπων λειτουργίας του κλάδου, συνδυάζοντας τεχνογνωσία παγκόσμιας κλίμακας με μια αυστηρή δέσμευση στις αρχές του υπεύθυνου στοιχηματισμού.

Διεθνής παρουσία και τεχνολογική καινοτομία

Με δραστηριότητα σε σύνθετες και απαιτητικές αγορές, όπως αυτές της Βραζιλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σερβίας, η Super Technologies δεν αποτελεί απλώς έναν πάροχο υπηρεσιών, αλλά έναν διαφοροποιημένο οργανισμό τεχνολογίας και προϊόντων. Ο όμιλος απασχολεί σήμερα περισσότερους από 5.000 επαγγελματίες διεθνώς, οι οποίοι πρωτοστατούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η επιχειρησιακή της δομή υποστηρίζεται από στρατηγικά τεχνολογικά hubs σε παγκόσμια κέντρα, όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, η Μαδρίτη και το Βουκουρέστι, όπου αναπτύσσονται ιδιόκτητες πλατφόρμες αιχμής, προσφέροντας εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες στα μέλη της, εκεί που η ψυχαγωγία συναντά την τεχνολογική καινοτομία.

Με περισσότερους από 800 εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς προϊόντων και τεχνολογίας, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην κυβερνοασφάλεια από πιστοποιημένους ειδικούς, σε καινοτόμα μοντέλα συναλλαγών και στην εξατομίκευση της εμπειρίας του μέλους. Η χρήση προηγμένων μοντέλων συναλλαγών και η διαρκής αναβάθμιση των υποδομών προστασίας δεδομένων αποτελούν άλλωστε τον πυλώνα πάνω στον οποίο οικοδομείται η εμπιστοσύνη με το καταναλωτικό κοινό.

Χρηματοοικονομική ισχύς και επενδυτικοί εταίροι

Η αναπτυξιακή τροχιά της Super Technologies εδράζεται σε μια εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή βάση, η οποία τυγχάνει της εμπιστοσύνης κορυφαίων θεσμικών επενδυτών. Ήδη από το 2019, η Blackstone ολοκλήρωσε μειοψηφική επένδυση ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο, ενώ το 2025 η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας θωρακίστηκε περαιτέρω. Μέσω μιας συμφωνίας αναχρηματοδότησης ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την Blackstone και την HPS Investment Partners, ο όμιλος εξασφάλισε τους απαραίτητους πόρους για την επιτάχυνση της παγκόσμιας επέκτασής του και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία.

Διεθνής διοικητική τεχνογνωσία με έμφαση στην ελληνική αγορά εργασίας

Η πολύ έμπειρη διοικητική ομάδα του ομίλου αντανακλά τη διεθνή του προοπτική. Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Sacha Dragic, ξεκίνησε την πορεία της εταιρείας το 2008, μετατρέποντάς την σε έναν από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκτός από τη Super, ο Sacha Dragic είναι επίσης ενεργός επενδυτής σε ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα, χρηματοοικονομικά και άμεσες επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Στο πλευρό του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Albert Simsensohn ηγείται της παγκόσμιας ανάπτυξης της Super Technologies με εκτεταμένη εμπειρία σε τεχνολογία, e-commerce και management consulting, κομίζοντας εμπειρία από ηγετικές θέσεις σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Meta, το eBay και η OLX.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και έμπειρος CEO και Board Member, ο Hans–Holger Albrecht, διαθέτει μακρά θητεία ως CEO σε διεθνείς ομίλους τηλεπικοινωνιών και media, όπως η Deezer, η Millicom International και η Modern Times Group (MTG AB).

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την Ελλάδα, η Super Technologies υιοθετεί μια αμιγώς ελληνική προσέγγιση στη στελέχωση των τοπικών της γραφείων. Η απόφαση αυτή μεταφράζεται σε ουσιαστική αξιοποίηση έμπειρων στελεχών από την εγχώρια αγορά και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στη χώρα.

Υπεύθυνο παιχνίδι σημαίνει δέσμευση και διαφάνεια

Σε μια αγορά που απαιτεί διαφάνεια, η Super Technologies ευθυγραμμίζεται με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας. Συμμετέχοντας ενεργά σε διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς, όπως η IBIA και η EGBA, ο όμιλος θέτει την προστασία του παίκτη και τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό στον πυρήνα της στρατηγικής του. Μέσα από τη συνεργασία με ειδικούς και τη διαρκή εκπαίδευση των μελών, επιδιώκει τη διασφάλιση ενός υγιούς περιβάλλοντος ψυχαγωγίας.

Αυτή η δέσμευση αντικατοπτρίζεται στην υψηλή γνώση και συμμετοχή των μελών στις πρακτικές υπεύθυνου στοιχηματισμού, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της Super στη διαφάνεια και την προστασία των παικτών της.

Η Ελλάδα στη νέα εποχή του iGaming

Η επικείμενη είσοδος της Super στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το iGaming στη χώρα, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, καινοτόμα προϊόντα, εξαιρετική εμπειρία των μελών της και αδιαπραγμάτευτα πρότυπα ευθύνης και διαφάνειας. Ο όμιλος είναι έτοιμος να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες και να συμβάλει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη εξέλιξη του τοπίου της ψηφιακής ψυχαγωγίας στη χώρα μας.