Ο Λευκός Οίκος προκάλεσε νέα έντονη αντίδραση στο X (πρώην Twitter) με μια πρωτότυπη και γεωγραφικά αμφιλεγόμενη ανάρτηση. Ειδικότερα, μία φωτογραφία που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βαδίζει προς τη Γροιλανδία μαζί με έναν πιγκουίνο, κρατώντας σημαίες και συνοδευόμενο από τη φράση «Αγκαλιάστε τον πιγκουίνο» ήταν η αφορμή για να ξεσπάσουν έντονα σχόλια και να γίνει «πάρτι» στα social media.

Η εικόνα, που δημοσιεύτηκε το βράδυ της Παρασκευής στην επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου, συνοδεύτηκε από σωρεία αντιδράσεων και σχολίων από χρήστες του X, καθώς οι πιγκουίνοι δεν ζουν στο βόρειο ημισφαίριο ούτε στη Γροιλανδία, κάτι που πολλοί θεώρησαν γελοίο ή ακόμη και παραπλανητικό.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026



Παράλληλα, και η Υπηρεσία Άμεσης Αντίδρασης του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας ανάρτησε παρόμοια εικόνα, στην οποία αξιωματικοί και στρατιώτες συνοδεύουν έναν πιγκουίνο με τη φράση «Να είσαι μαχητής, αγκάλιασε τον πιγκουίνο», ενισχύοντας την αίσθηση ότι πρόκειται για μια οργανωμένη — αλλά αινιγματική — ψηφιακή καμπάνια.

Στα σχόλια, χρήστες του X επικεντρώθηκαν στο γεωγραφικό λάθος αλλά και στην αμφιθυμία του μηνύματος, με πολλούς να στέλνουν σαρκαστικά memes και χιουμοριστικά σχόλια, ενώ κάποιοι ανέφεραν ακόμη και ότι η χρήση του πιγκουίνου μοιάζει να παραπέμπει σε… επιθετική πολιτική στόχευση πέρα από την ίδια τη Γροιλανδία.

Αποτέλεσμα ήταν η ανάρτηση να γίνει άμεσα viral, με το X να γεμίζει με αναφορές για το «λάθος ημισφαίριο» και άλλες ευφυείς αντιδράσεις από χρήστες σε όλο τον κόσμο.