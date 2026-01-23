Επίσκεψη στη Γροιλανδία πραγματοποιεί η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε μια προσπάθεια να δείξει τη στήριξή της στο νησί του Αρκτικού Κύκλου, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να προσαρτήσει.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, η Φρεντέρικσεν έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γιενς-Φρεντέρικ Νίλσεν. Οι δύο ηγέτες αγκαλιάστηκαν στο διάδρομο προσγείωσης πριν αναχωρήσουν με αυτοκίνητο.

Απευθείας από Βρυξέλλες στην Νουούκ

Η Φρεντέρικσεν πέταξε απευθείας στην Νουούκ από τις Βρυξέλλες, όπου είχε συναντηθεί νωρίτερα με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους η στρατιωτική συμμαχία μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή του Αρκτικού Κύκλου.

«Ετοιμάζουμε τα επόμενα βήματα», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στους δημοσιογράφους, ενώ περπατούσε δίπλα στον Νίλσεν στο κέντρο της Νουούκ. «Πρωτίστως είμαι εδώ για να δείξω τη σθεναρή υποστήριξή μας στον λαό της Γροιλανδίας σε μια δύσκολη περίοδο».

Τι προηγήθηκε

Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει ολική και μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία μετά από συνομιλίες με τον Ρούτε, ο οποίος τόνισε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να αποτρέψουν απειλές από Ρωσία και Κίνα. Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ήδη ευρεία πρόσβαση στη Γροιλανδία βάσει συνθηκών, αν και η Ουάσινγκτον έχει μειώσει την παρουσία της εκεί από τον Ψυχρό Πόλεμο σε μία μόνο μικρή βάση.

Το μέλλον του νησιού προκάλεσε κρίση στις διατλαντικές σχέσεις, αφού ο Τραμπ ζήτησε η Γροιλανδία να γίνει αμερικανική επικράτεια, αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για να την αποκτήσει και ανακοίνωσε νέους δασμούς εναντίον των ευρωπαϊκών χωρών που διαφώνησαν.

Η κρίση υποχώρησε αφότου ο Τραμπ στην ομιλία του στο Νταβός ξεκαθάρισε ότι δεν θα προχωρήσει σε χρήση στρατιωτικής βίας και απέσυρε την απειλή των δασμών.

«Συμφωνούμε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσει τη δέσμευσή του στον Αρκτικό Κύκλο. Η άμυνα και η ασφάλεια στην Αρκτική αφορούν ολόκληρη τη συμμαχία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με φωτογραφία της με τον Ρούτε στις Βρυξέλλες.

Ο Ρούτε ανέφερε ότι συνεργάζεται με την επικεφαλής της Δανίας για την ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας.

Σχέδιο δράσης κατάρτησαν Δανία – ΗΠΑ

Ο δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι διπλωμάτες της Δανίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη για να καταρτίσουν σχέδιο δράσης.

«Δεν θα ανακοινώσουμε πότε θα γίνουν αυτές οι (μελλοντικές) συναντήσεις, διότι τώρα χρειάζεται να απομακρύνουμε το δράμα… χρειαζόμαστε μια ήρεμη διαδικασία», δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Μία πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε ότι ο Ρούτε και ο Τραμπ συμφώνησαν σε περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας για την ανανέωση μιας συμφωνίας του 1951, η οποία ρυθμίζει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία και πρόσβαση στο νησί.