Θετικά αποτιμά τις εξελίξεις στο Νταβός για την Γροιλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες συνομιλίες από εδώ και πέρα δεν θα ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές της ως προς την κυριαρχία της, η ηγεσία του νησιού, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις δηλώσεις των αξιωματούχων της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις της η γροιλανδή υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελτ οι πρόσφατες εξελίξεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι «θετικές», παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το τι συζητείται.

Χθες Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε την απειλή για επιβολή πρόσθετων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης βίας για την κατάληψη του νησιού, το οποίο αποτελεί έδαφος του βασιλείου της Δανίας.

Υπήρξε συζήτηση με τον Ρούτε χθες

Η Μότσφελτ σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι η ίδια και ο δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν συναντήθηκαν με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για να θέσουν τις «κόκκινες γραμμές» τους, εξηγώντας ότι η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα των Γροιλανδών είναι αδιαπραγμάτευτα.

«Δεν έχει συναφθεί επίσημη συμφωνία σχετικά με τη Γροιλανδία… Η γροιλανδική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της Γροιλανδίας, αλλά ο γενικός γραμματέας έχει μεταφέρει τη θέση και τις κόκκινες γραμμές μας στον πρόεδρο Τραμπ», δήλωσε η Μότσφελτ. «Κατά την άποψή μου, αυτά είναι θετικά νέα από το Νταβός», συμπλήρωσε.

«Κόκκινες γραμμές» και από τον πρωθυπουργό

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γιενς – Φρέντερικ Νίλσεν, τόνισε από τη Νουούκ ότι σε οποιεσδήποτε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα οι κόκκινες γραμμές του νησιού σχετικά με την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, επισημαίνοντας πως αυτά τα θέματα αποτελούν μη διαπραγματεύσιμη προϋπόθεση για τη Γροιλανδία.