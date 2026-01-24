Αντιδράσεις και χιούμορ προκάλεσε η ανάρτηση του Λευκού Οίκου που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατάει δίπλα σε πιγκουΐνο στη Γροιλανδία. Οι χρήστες των social media δεν άφησαν ασχολίαστο το γεγονός ότι το εν λόγω θαλάσσιο πτηνό δε ζει εκεί. Τι ισχύει πραγματικά;

Πού ζουν οι πιγκουίνοι;

Οι πιγκουίνοι ζουν αποκλειστικά στο Νότιο Ημισφαίριο. Δεν υπάρχουν πληθυσμοί πιγκουίνων στον Βόρειο Πόλο ή γενικά στο βόρειο μισό του πλανήτη.

Ζουν όλοι οι πιγκουίνοι στην Ανταρκτική;

Όχι. Αν και η Ανταρκτική φιλοξενεί μερικά από τα πιο γνωστά είδη, πολλοί πιγκουίνοι ζουν και σε πιο ήπια ή ακόμη και θερμά κλίματα.

Σε ποιες χώρες και περιοχές συναντώνται;

Πιγκουίνοι συναντώνται:

στην Ανταρκτική

στη Νότια Αμερική (Αργεντινή, Χιλή, Γκαλαπάγκος)

στη Νότια Αφρική

στην Αυστραλία

στη Νέα Ζηλανδία

Υπάρχουν πιγκουίνοι στη Γροιλανδία;

Όχι. Στη Γροιλανδία δεν ζουν πιγκουίνοι. Η Γροιλανδία ανήκει στην Αρκτική ζώνη, όπου δεν υπάρχουν πιγκουίνοι.

Υπάρχουν πιγκουίνοι στον Βόρειο Πόλο;

Όχι. Οι πιγκουίνοι δεν ζουν στον Βόρειο Πόλο ούτε γενικότερα στην Αρκτική.

Γιατί δεν υπάρχουν πιγκουίνοι στο Βόρειο Ημισφαίριο;

Οι πιγκουίνοι εξελίχθηκαν στον Νότο και ποτέ δεν διέσχισαν τον Ισημερινό. Αντίθετα, στο Βόρειο Ημισφαίριο κυριαρχούν άλλα θαλάσσια θηλαστικά, όπως οι φώκιες και οι πολικές αρκούδες.

Υπάρχουν πιγκουίνοι σε ζεστά μέρη;

Ναι. Ορισμένα είδη ζουν σε περιοχές με ήπιο ή και ζεστό κλίμα, όπως:

στα νησιά Γκαλαπάγκος (κοντά στον Ισημερινό)

στις ακτές της Νότιας Αφρικής

στην Αυστραλία

Πόσα είδη πιγκουίνων υπάρχουν;

Υπάρχουν περίπου 18 διαφορετικά είδη πιγκουίνων, με διαφορετικό μέγεθος, συμπεριφορά και αντοχή στις θερμοκρασίες.

Κανένα από τα 18 είδη δε ζει στη Γροιλανδία.