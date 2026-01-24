Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έπεσε από γέφυρα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το απόγευμα σε παράδρομο της οδού Διαγόρα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Άμεσα κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και η τραυματίας μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο της πόλης, όπου λαμβάνει την αναγκαία ιατρική φροντίδα. Οι αρχές εξετάζουν λεπτομερώς τις συνθήκες της πτώσης, καθώς ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες και εξετάζοντας τυχόν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Η αστυνομία καλεί όποιον ήταν μάρτυρας του περιστατικού να επικοινωνήσει με τις αρχές, προκειμένου να βοηθήσει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η περιοχή έχει προσωρινά αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας και οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην πτώση, όπως συνθήκες του δρόμου ή πιθανή αμέλεια. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές υπογραμμίζουν ότι προτεραιότητά τους είναι η ασφάλεια των πολιτών και η ακριβής διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.