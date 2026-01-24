Ως ένα δημοκρατικό κίνημα βάσης, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ταύτιση ή συγγένεια με τα υπάρχοντα ακροδεξιά και υπερσυντηρητικά κομματικά μορφώματα χαρακτηρίζουν τον εκκολαπτόμενο πολιτικό φορέα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού άνθρωποι που συνδιαμορφώνουν το προγραμματικό πλαίσιο και την οργανωτική δομή του νέου κόμματος.

Την ίδια στιγμή πρώην αλλά και νυν πολιτικοί συνομιλητές της Μαρίας Καρυστιανού την περιγράφουν ως «πελαγωμένη και πολιτικά άπειρη» επισημαίνοντας τον κίνδυνο να μετατραπεί, μπαίνοντας στην πολιτική αρένα, σε «εύκολη λεία για το κατεστημένο πολιτικό σύστημα που επιθυμεί να τη καταβροχθίσει», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι πολιτικοί «πυρήνες» της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν τις διεργασίες τον περασμένο Οκτώβριο προκειμένου το «κίνημα των Τεμπών», όπως το χαρακτηρίζουν, «να μετασχηματιστεί σε ένα συγκροτημένο πολιτικό φορέα που θα αναλάβει να καλύψει το κενό της αντιπολίτευσης και θα απειλήσει την κυβερνητική παντοδυναμία».

«Την παρακαλέσαμε να ηγηθεί»

Ένας από τους συνομιλητές της Μαρίας Καρυστιανού που στηρίζει από την πρώτη στιγμή τη νέα πολιτική πρωτοβουλία που προαναγγέλθηκε περιγράφει στο Βήμα τις «πιέσεις» που δέχθηκε η «μητέρα των Τεμπών» ώστε να ηγηθεί ενός νέου πολιτικού σχηματισμού.

«Μετά το τέλος μιας συγκέντρωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το περασμένο καλοκαίρι, μείναμε στο χώρο της εκδήλωσης περίπου 50 άτομα και την παρακαλέσαμε να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Η ίδια ήταν αρνητική αρχικά σε αυτό το ενδεχόμενο και σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που εξοργίζομαι όταν ακούω την κριτική που δέχεται η Μαρία για δήθεν πολιτικές φιλοδοξίες και σκοπιμότητες από την πλευρά της. Οι άνθρωποι που βρεθήκαμε στις πλατείες, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη την πείσαμε ουσιαστικά να αναλάβει αυτή την πολιτική πρωτοβουλία» αναφέρει.

Όπως σημειώνει η δημιουργία αυτού του πολιτικού φορέα είναι σχεδόν… αναγκαστική. «Βρεθήκαμε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο, λόγω και της ανικανότητας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, το οποίο μας συμπίεσε. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους για τους οποίους σημειώθηκαν οι μαζικότερες διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η Μαρία είναι για εμάς μια ελπίδα και προχωράμε βήμα – βήμα. Βλέπουμε ότι επιχειρείται μια οργανωμένη προσπάθεια αποδόμησης της από το σύστημα αλλά εμείς είμαστε εδώ δίπλα της για να τη στηρίξουμε μέχρι τέλους» τονίζει.

Ομάδες υποστηρικτών και συντονιστές σε ολόκληρη την Ελλάδα

Οι ομάδες υποστηρικτών της πολιτικής πρωτοβουλίας που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού αρχικά ξεκίνησαν να οργανώνονται μέσω διαδικτύου σε όλες τις περιοχές της χώρας αλλά συνεδριάζουν πλέον και με φυσική παρουσία.

«Στη Θεσσαλονίκη πριν λίγους μήνες ήμασταν περίπου 120 άνθρωποι. Πλέον έχω χάσει το… μέτρημα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Έχουν ήδη εκλεγεί συντονιστές από κάθε ομάδα και γίνεται επεξεργασία και διαβούλευση του πλαισίου και των θέσεων αρχών του νέου πολιτικού φορέα. Οι συνεδριάσεις μας γίνονται είτε διαδικτυακά είτε με φυσική παρουσία» εξηγεί ένας από τους συμμετέχοντες στις πολιτικές διεργασίες του πολιτικού φορέα που προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού.

Μάλιστα το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης γραφείων τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα ώστε να προχωρήσει η οργανωτική συγκρότηση του νέου εγχειρήματος. Όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν τις πολιτικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνεδριάσεις των ομάδων ενώ διοργανώνονται τηλεδιασκέψεις, πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας κυρίως για οργανωτικά αλλά και προγραμματικά ζητήματα.

Η ανθρωπογεωγραφία

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχεται η Μαρία Καρυστιανού για ακροδεξιά ρητορική στελέχη που συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα περιγράφουν την πολιτική προέλευση των ανθρώπων που συμμετέχουν στις διαδικασίες.

«Συμμετέχει κυρίως δημοκρατικός κόσμος. Πολλοί προερχόμαστε από τα κινήματα και συμμετέχουμε σε ένα πολιτικό εγχείρημα που δημιουργείται και προέρχεται από τη βάση. Υπάρχουν άνθρωποι που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠαΣοΚ, την Πλεύση Ελευθερίας. Ποιος μπορεί να μου βάλει εμένα ακροδεξιό πρόσημο και ταμπέλα ενώ όλοι γνωρίζουν τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προέρχομαι; Αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε σιωπή και κάποιοι το εκμεταλλεύονται για να δημιουργήσουν μια στρεβλή εικόνα. Όταν δημοσιοποιηθεί το πολιτικό πλαίσιο και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια όλη αυτή η προπαγάνδα θα καταρρεύσει» είπε στο Βήμα πρώην πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠαΣοΚ στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στάση αναμονής τηρεί και μία οργανωμένη ομάδα στελεχών της Πλεύσης Ελευθερίας στη Θεσσαλονίκη που αποχώρησε πρόσφατα από το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Απομονώνονται οι… ακραίοι

Ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να είναι στο περιβάλλον της κ. Καρυστιανού είναι και ο Μιχάλης Πατσίκας, ο οποίος κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πρωτοστάτησε στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, εμφανιζόμενος ως επικεφαλής της κίνησης «Επος».

Το 2010 συμμετείχε στην ίδρυση του Κινήματος Ανεξάρτητων Πολιτών – «Σπίθα» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας πρωτοστάτησε στο αντιεμβολιαστικό κίνημα μαζί με τον καθηγητή Φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα για την ίδρυση του πολιτικού «Πνοή Δημοκρατίας».

«Έχει απομονωθεί το συγκεκριμένο άτομο. Δεν έχει κάποιο ενεργό ρόλο ούτε στις διαδικασίες ούτε στην οργάνωση της πολιτικής συγκρότησης του νέου φορέα» διαβεβαιώνει συνομιλητής της κ. Καρυστιανού.

Για τη δικηγόρο Μαρία Γρατσία, η οποία στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια με το κόμμα «Νίκη» αναφέρεται ότι «ήταν αυτή που έδωσε έναν εθελοντικό νομικό αγώνα στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού και της οφείλεται ο απόλυτος σεβασμός». «Μπορεί να υπάρχει άβυσσος ιδεολογικών διαφορών αλλά σε αυτό το κόμμάτι, το νομικό πρέπει να αναγνωρίσουμε τη συμβολή της» λέει ένα από τα στελέχη του εκκολαπτόμενου πολιτικού φορέα της κ. Καρυστιανού.

«Άπειρη και πελαγωμένη»

Πρώην και νυν πολιτικοί συνομιλητές της κ. Καρυστιανού την χαρακτηρίζουν «άπειρη και πελαγωμένη» που δεν γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στο σημερινό πολιτικό σκηνικό κινδυνεύοντας «να γίνει βορρά ανάμεσα στα θηρία της πολιτικής εξουσίας.

«Εάν με ρωτάς δεν έχει καμία ιδεολογία με την κλασική έννοια της αριστεράς, κέντρου ή δεξιάς επειδή δεν προέρχεται από κομματικούς σωλήνες. Όπως λέει είναι με την Ελλάδα. Θέλει να κάνει κάτι για την πατρίδα της. Όταν σε μία συνάντηση μαζί της την προειδοποιήσαμε για τις επιθέσεις που θα δεχθεί με την αναγγελία της πολιτικής πρωτοβουλίας είπε: «Τι άλλο μπορούν να μου κάνουν; Μ’ έχουν κατηγορήσει για τα πάντα. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Όσο όμως δεν συγκροτεί ένα επιτελείο τόσο σε οργανωτικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο θα γίνεται «εύκολη λεία για το κατεστημένο πολιτικό σύστημα που επιθυμεί να τη καταβροχθίσει» είπε στο Βήμα ένας από τους συνομιλητές της κ. Καρυστιανού.

Ένας από τους ενεργούς και ένθερμους υποστηρικτές του πολιτικού εγχειρήματος της Μαρίας Καρυστιανού είναι και ο Παντελής Σαββίδης, συνταξιούχος δημοσιογράφος ο οποίος προέρχεται από το ΠΑΚ ενώ στήριξε στο παρελθόν και το ΠαΣοΚ.

«Η Καρυστιανού κάνει λάθη πολιτικής τακτικής. Κυρίως επικοινωνιακά. Ανταποκρίνεται με καλή πίστη σε κακόβουλες προσκλήσεις. Κι όμως, αυτό ακριβώς είναι που εκτιμά το Κίνημα. Δεν θέλει έναν «αλάθητο» επαγγελματία της πολιτικής, με δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε επικοινωνιακή διαχείριση. Θέλει μια γνήσια έκφραση, για να αναμετρηθεί με ένα μουχλιασμένο σύστημα που υπονομεύει τα κοινωνικά, εθνικά και κρατικά θεμέλια. Γι’ αυτό και δεν θα την αποδομήσουν. Γιατί το Κίνημα γνωρίζει και την Καρυστιανού και το σύστημα. Το σύστημα το έχει απορρίψει. Την Καρυστιανού την εμπιστεύεται. Όχι επειδή είναι αλάνθαστη, αλλά επειδή είναι δική του. Βγήκε από τα σπλάχνα του» έγραψε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Σαββίδης.