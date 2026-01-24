Στο εξωτερικό έχουν στρέψει πλέον τις κεραίες τους Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry και Mikel, οι ελληνικές επιχειρήσεις καφεστίασης, επενδύοντας στην ανάπτυξη των δικτύων τους σε περιοχές με παρόμοιες καταναλωτικές συνήθειες στον καφέ, αλλά και με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης.

Χωρίς να χάσουν την εστίασή τους στην εσωτερική αγορά, ανέπτυξαν τα τελευταία χρόνια τις στρατηγικές τους για την επέκταση των concepts τους εκτός συνόρων, μεταφέροντας τον ανταγωνισμό και στις 5 ηπείρους.

Τι «είδαν» Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel

Υπό την πίεση της συγκεκριμένης αγοράς εντός Ελλάδας, οι αλυσίδες βρέθηκαν μπροστά σε έναν κορεσμό λόγω της ανάπτυξης που δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα η καφεστίαση, με το άνοιγμα ανεξάρτητων σημείων αλλά και τη δημιουργία νέων τοπικών αλυσίδων.

Σε συνδυασμό με τα υψηλά λειτουργικά κόστη για τα καταστήματα, αλλά και τη μειωμένη δυνατότητα των καταναλωτών για δαπάνες που κατεύθυνονται προς την εστίασης, οι επιχειρήσεις στράφηκαν στο εξωτερικό.

Εξάλλου, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τον έλεγχο των δαπανών τους επιλέγοντας όχι το οριστικό «κόψιμο» της συνήθειας του καφέ, αλλά τη μείωση της συχνότητας αγοράς μέσα στην ημέρα ή ακόμη και μέσα στην εβδομάδα – ενίοτε και τη μεταφορά της διαδικασίας παρασκευής του αγαπημένου τους ροφήματος κατ’ οίκον, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η Γρηγόρης ενισχύει την κυπριακή αγορά

Με νέα καταστήματα σε Λευκωσία και Λάρνακα και μια στρατηγική συμφωνία Master Franchise, η Γρηγόρης υπό τη διοίκηση του Βλάση Γεωργάτου, επιταχύνει την ανάπτυξή του στη Μεγαλόνησο. Ανοίγοντας τρία νέα καταστήματα, ένα στη Λευκωσία και δύο στη Λάρνακα, το δίκτυο του brand στη χώρα φτάνει πλέον τα 11 καταστήματα, ενισχύοντας περαιτέρω τη φυσική του παρουσία σε κομβικές αστικές περιοχές.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει ήδη προγραμματιστεί το άνοιγμα επιπλέον τεσσάρων καταστημάτων σε Πάφο, Λευκωσία και Λάρνακα, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του ελληνικού franchise στο νησί και επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη στόχευση της εταιρείας στην κυπριακή αγορά.

Με 4,5% αύξηση το 2024 στον κύκλο εργασιών της εταιρείας Γρηγόρης, έναντι του 2023, στα €55,7 εκατ., προχώρησε σε επενδύσεις, ανοίγοντας 24 νέα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό και ανακαινίζοντας 66 υφιστάμενα.

Η Γρηγόρης είναι παρούσα και στην Ευρώπη, με 14 καταστήματα σε Κύπρο, Ρουμανία και Γερμανία και κατέχει την 12η θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη με τις μεγαλύτερες αλυσίδες καφέ.

Συνεχής η διεύρυνση δικτύου για την Coffee Island

Οι αρχές του 2026 βρήκαν την ελληνική αλυσίδα Coffee Island να εγκαινιάζει το πρώτο της κατάστημα στη γραφική παριζιάνικη συνοικία της Μονμάρτης, ύστερα από μια σειρά από ενέργειες συνεχούς ενίσχυσης της εξωστρέφειάς της με σημεία σε Ινδία και Αίγυπτο.

Προκειμένου να υποστηρίξει την επέκταση του δικτύου της εκτός συνόρων, η πατρινή αλυσίδα καφεστίασης του επιχειρηματία Βαγγέλη Λιόλιου με διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, έχει προχωρήσει σε στρατηγική επένδυση στο εξωτερικό, μετά το πρώτο της άνοιγμα στην Ινδία τον Φεβρουάριο του 2025.

Πρόκειται για μια νέα μονάδα καβουρδίσματος, επεξεργασίας και τυποποίησης καφέ στην Αίγυπτο, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του τοπικού δικτύου καταστημάτων.

Η Coffee Island διαθέτει αυτή την στιγμή 454 καφεκοπτεία.

Η ανάπτυξη της Coffee Berry

Με περισσότερα από 129 καταστήματα σε Ελλάδα, 83 στην Κύπρο, 6 στην Αίγυπτο, από ένα σε Σαουδική Αραβία, Γερμανία και Μαρόκο, η Coffee Berry αναπτύχθηκε σε γοργά και σταθερά βήματα από το άνοιγμα του πρώτου σημείου το 2016 μέχρι σήμερα.

Η εταιρεία του Χάρη Γρυπάρη προετοιμάζεται για την επόμενη κίνηση σε Κουβέιτ, ΗΠΑ και Ρουμανία, ενώ στα μέσα Δεκεμβρίου εγκαινίασε το δικό της σημείο στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, Budapest Ferenc Liszt International Airport.

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, το 2023 είχε κύκλο εργασιών 18,5 εκατ. ευρώ (+9% σε σχέση με το 2022), ενώ η εκτίμηση για το τρέχον έτος είναι 19,5 εκατ. ευρώ. Διαθέτει εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ στο Κορωπί, με παραγωγική δυναμικότητα 3.200 τόνων καφέ ετησίως, ενώ ετοιμάζει άλλη μια παραγωγική μονάδα στην ίδια περιοχή (επένδυση άνω των 10 εκατ. ευρώ).

Πώς επεκτείνονται τα Mikel

Με σαφή εξωστρεφή χαρακτήρα κινείται και η Mikel Coffee. Η αλυσίδα που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2008 από την πόλη της Λάρισας, έφτασε το 2015 να κάβει το πρώτο της βήμα στο εξωτερικό με τη δημιουργία της Mikel Coffee Company Ltd στο Λονδίνο.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε ΗΠΑ, Βαλκάνια, Ην. Αραβικά Εμιράτα, Καναδά, μετρώντας πάνω από 350 σημεία και στις 5 ηπείρους, προσαρμόζοντας το concept της στις κατά τόπους ανάγκες και συνήθειες.

Η χρήση του 2024 για την Mikel Coffee ολοκληρώθηκε με κέρδη προ φόρων 361.794 ευρώ έναντι κερδών 352.568 ευρώ και την αφαίρεση των φόρων, ποσού 242.384 ευρώ, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 119.410 ευρώ έναντι κερδών ποσού 128.937 ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Σχετικά με το 2025 η διοίκηση υπό τον ιδρυτή Λευτέρη Κυριακάκη, περιορίζεται να αναφέρει πως η εταιρεία παρουσιάζει περαιτέρω ανάπτυξη «νέων εμπορικών συμφωνιών που ενισχύουν τόσο την αύξηση του κύκλου εργασιών, όσο και τη μείωση του συνόλου των εξόδων με απώτερο σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων στις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις».

Πηγή: ot.gr