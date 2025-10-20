Μπορώ να οδηγώ φορώντας χοντρό μπουφάν; Επιτρέπεται να πίνω καφέ μέσα στο αμάξι; Σε αυτά και άλλα ερωτήματα, που αφορούν καθημερινές συνήθειες των οδηγών, δίνει διευκρινίσεις το υπουργείο Μεταφορών, με αφορμή, όπως τονίζει, «ανακριβή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με δήθεν πρόστιμα».
- Οδήγηση με χοντρό μπουφάν
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.
- Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.
Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.
- Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο ‘Αρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.
- Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.
- Σακούλες σούπερ μάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.
Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.
- Αυτό που προβλέπεται (στο ‘Αρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.
- Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.
Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης, αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών.