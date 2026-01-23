Μια πόλη δεν είναι μονάχα οι δρόμοι της, τα οικοδομικά τετράγωνα, τα κτήρια, οι πλατείες και τα πάρκα της. Είναι ο χρόνος που εγγράφεται στις μορφές του χώρου και στη συλλογική μνήμη. Η πόλη κατασκευάζεται συνεχώς από την ιστορία της.

Μια ιστορία γεμάτη από έννοιες, που συνυφαίνονται με ανθρώπινες πράξεις. Πάμε να διαβάσουμε την Αθήνα μέσα από αυτές τις έννοιες…

Η σειρά ντοκιμαντέρ «Ιστορίες των Αθηνών» επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων στον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζοντας τη διερεύνηση της φυσιογνωμίας της Αθήνας μέσα από τις έννοιες που τη συγκροτούν και τη μεταμορφώνουν στον χρόνο.

Κάθε επεισόδιο προσεγγίζει την πόλη των Αθηνών μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών επιστημονικών ερμηνειών και οπτικών, με αφετηρία μια ξεχωριστή κάθε φορά έννοια και τη σχέση της με τον αστικό χώρο. Οι προσκεκλημένοι της εκπομπής, καταξιωμένοι επιστήμονες και ερευνητές, συνομιλούν με τον καθηγητή Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Παναγιώτη Πάγκαλο, επιχειρώντας μια πολυεπίπεδη ανάγνωση της πόλης.

Η μετεπαναστατική μετάβαση της Αθήνας σε πρωτεύουσα τη μετέτρεψε από μια «αιωρούμενη πόλη δίχως έδαφος», έναν φιλοσοφικό τόπο που εκπροσωπούσε την «πόλη-ιδέα» του κλασικού, σε σύγχρονο ιδεολογικό και διοικητικό κέντρο.

Οι δρόμοι, οι πλατείες και τα κτήριά της μαρτυρούν αφενός τον ρόλο της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης ως επέκτασης της ατομικότητας, αφετέρου την επίδραση της κοινωνικής εξέλιξης στις μορφολογικές και τυπολογικές μεταβολές του αστικού τοπίου.

Γνήσιες αφηγήσεις, πρωτότυπο οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και άγνωστα αρχειακά τεκμήρια, με την πολύτιμη συμβολή του Συλλόγου των Αθηναίων, συνθέτουν τις «Ιστορίες των Αθηνών». Η σειρά αποτελεί μια ευκαιρία αναστοχασμού γύρω από την πολυτάραχη διαδρομή μιας πόλης και, παράλληλα, μιας χώρας προς τη δημοκρατία και τη σύγχρονη ανάπτυξη.

Η σειρά ντοκιμαντέρ αποτελείται από 20 ημίωρα επεισόδια και θα προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 20:30, από τον Τηλεοπτικό Σταθμό της Βουλής των Ελλήνων.