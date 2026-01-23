Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ περισσότερο για ένα δικό σας ανθρωποειδές ρομπότ από την Tesla. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ίλον Μασκ, μιλώντας από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός την Πέμπτη, δήλωσε ότι η κυκλοφορία των ρομπότ Optimus θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από το τέλος του επόμενου έτους. Η βοήθεια με την επωνυμία Tesla για να καθαρίσετε το σπίτι σας ή να προσέχετε τα παιδιά σας θα μπορούσε να είναι προ των πυλών, κατά τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Βέβαια έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν ότι η τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής δεν είναι ακριβώς το δυνατό σημείο του Μασκ. Αλλά τουλάχιστον, τα λαμπερά φώτα του Νταβός και το μεγάλο κοινό που παρακολουθεί θα χρησιμεύσουν ως κίνητρο για την τήρηση της φιλόδοξης προθεσμίας.

Ο επιχειρηματίας και σόουμαν δεν σταμάτησε εκεί. Η υπηρεσία Robotaxi της Tesla θα είναι ευρέως διαδεδομένη στις ΗΠΑ μέχρι το τέλος του έτους, είπε, προσφέροντας τη δεύτερη σημαντική πρόβλεψη για την εταιρεία του που επιδιώκει επιθετικά μια ηγετική θέση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ρομποτική.

Η παρουσίαση έθεσε 3 βασικά ερωτήματα στους επενδυτές, σύμφωνα με το Yhaoo Finance:

Γιατί αυτή είναι μια τόσο κρίσιμη στιγμή για την Tesla;

Κατά κάποιο τρόπο, οι ενημερώσεις του Mασκ σχετικά με τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες της εταιρείας του έφτασαν την κατάλληλη στιγμή.

Οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της Tesla αρέσκονται να τονίζουν ότι η αποτίμηση της εταιρείας και η σημασία της στο τεχνολογικό τοπίο δεν βασίζονται στα αυτοκίνητα που κατασκευάζει σήμερα, αλλά στις καινοτομίες που υπόσχεται στο εγγύς μέλλον. Ανάλογα με το πού θα καταλήξετε στην Tesla, αυτή είναι μια βολική ιστορία για να την πείτε ή μια εικόνα για την πραγματική αξία της εταιρείας.

Αλλά ως αυτοκινητοβιομηχανία που δεν έχει ακόμη μετατραπεί πλήρως σε μια υπερδύναμη τεχνητής νοημοσύνης, η Tesla αντιμετωπίζει μια τεράστια απειλή από την Κίνα. Στην πραγματικότητα, το ίδιο ισχύει και για πολλούς δυτικούς κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Καναδάς δήλωσε ότι θα χαλαρώσει τους δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών εμπνευσμένης από την επιθετική ρητορική του Τραμπ και την ανταγωνιστική εμπορική πολιτική του με τον βόρειο γείτονά του.

Η ζήτηση για κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και δημιουργώντας πραγματικές απειλές στις δυτικές αγορές. Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων είχαν από καιρό απορρίψει τις κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων.

Όμως, ο ανταγωνισμός έχει φτάσει, ξεπερνώντας την Tesla και καθιστώντας τις κινεζικές μάρκες κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ποιο είναι το όραμα του Μασκ για τα ανθρωποειδή ρομπότ;

Αν ο Μασκ βοήθησε στη μετατροπή του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ένα προϊόν με μεγάλη δημοφιλία, στοχεύει να το κάνει ξανά με μια νέα τεχνολογία: τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Στο Νταβός, παρουσίασε την ανάπτυξη προηγμένων ρομπότ στον χώρο εργασίας και οικιακών ρομπότ ως μια πορεία προς την αφθονία.

«Στην πραγματικότητα θα ικανοποιήσουν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες», δήλωσε ο Μασκ την Πέμπτη. «Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα υπάρχουν περισσότερα ρομπότ παρά άνθρωποι».

Το όραμα του Μασκ τοποθετεί την εταιρεία του στην καρδιά του επόμενου μεγάλου τεχνολογικού άλματος . Υποστήριξε ότι η φροντίδα άλλων ανθρώπων, ειδικά ηλικιωμένων, είναι συχνά πολύ δαπανηρή ή πολύ δύσκολη για πολλές οικογένειες.

«Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, θα πουλάμε ανθρωποειδή ρομπότ στο κοινό», είπε, επειδή τότε η Tesla σχεδιάζει οι μηχανές να έχουν υψηλή αξιοπιστία, ασφάλεια και εύρος λειτουργιών.

Όπως όμως και με τις άλλες φιλόδοξες υποσχέσεις του Μασκ, αυτά που λέει ότι θα γίνουν και αυτά που προσφέρει είναι μερικές φορές διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς είναι ικανά να κάνουν τα ρομπότ Optimus εκτός από επιδείξεις και καταστάσεις με ανθρώπινη βοήθεια.

Πώς επηρεάζει η εμφάνιση του Mασκ στο Νταβός τα κέρδη της Tesla την επόμενη εβδομάδα;

Για τον Μασκ, τα τριμηνιαία κέρδη, όπου μερικές φορές παρεκκλίνει από το σενάριο και γοητεύει το κοινό με τολμηρές δηλώσεις, αποτελούν ένα ακόμη στάδιο για να «πουλήσει» την εταιρεία του.

Η εμφάνισή του στο Νταβός δεν ήταν διαφορετική.

Θα ήταν άστοχο να πούμε ότι οι ενημερώσεις του Mασκ δημιουργούν υψηλότερες προσδοκίες για τα εταιρικά αποτελέσματα της Tesla. Αυτό συμβαίνει επειδή η διαφημιστική εκστρατεία και η εμπορική δεινότητα αποτελούν μέρος του brand του. Περισσότερο από τα στοιχεία του περασμένου τριμήνου, οι επενδυτές αναζητούν μια εικόνα για το τι θα ακολουθήσει. Από αυτή την άποψη, το Νταβός ήταν ένα τρέιλερ.

Οι επενδυτές μπορούν να περιμένουν να ακούσουν περισσότερα για την υπηρεσία Robotaxi της Tesla, έναν βασικό πυλώνα της επόμενης γενιάς της εταιρείας. Ο Μασκ επιβεβαίωσε ότι η Tesla ξεκίνησε τις αυτόνομες διαδρομές στο Όστιν χωρίς την παρουσία συστήματος παρακολούθησης ασφαλείας και ότι αναμένει ότι η υπηρεσία αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας θα λάβει σύντομα έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ και της Κίνας.

Πηγή: ot.gr