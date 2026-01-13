Δωρεάν δορυφορική υπηρεσία Starlink στο Ιράν προσφέρει η εταιρεία του Ίλον Μασκ, καθώς η πρόσβαση στο internet είναι αδύνατη λόγω της διακοπής που έγινε εξαιτίας των μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η SpaceX έχει απαλλάξει το Ιράν από το κόστος συνδρομής στο Starlink, ώστε οι κάτοικοι της χώρας που διαθέτουν δέκτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς να πληρώνουν, σύμφωνα με τον Αχμάντ Αχμαντιάν, εκτελεστικό διευθυντή της αμερικανικής ομάδας Holistic Resilience, η οποία συνεργάζεται με Ιρανούς για την εξασφάλιση πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες του Starlink επιβεβαίωσε την παροχή της δωρεάν υπηρεσίας, ζητώντας όμως να μην κατονομαστεί, καθώς η πληροφορία δεν είναι δημόσια.

Εν τω μεταξύ, το Starlink το σύστημα μικροδορυφόρων που παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο και ανήκει στον Ίλον Μασκ είναι η μοναδική δυνατότητα πρόσβασης και μετάδοσης μηνυμάτων αλλά και βίντεο από τις αντικαθεστωτικές συγκεντρώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Το Ιράν έκλεισε τις περισσότερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο για τους 90 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας καθώς οι αρχικές διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Οι αναταραχές ήδη έχουν προκαλέσει το θάνατο εκατοντάδων ατόμων όπως μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία.

Εκτός από την πρόσβαση στο διαδίκτυο η κυβέρνηση της Τεχεράνης έχει επίσης δυσκολέψει τη σύνδεση κλήσεων ή την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Το Starlink είναι ενεργό, λέει ο Μασκ

Το Starlink δεν έχει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί. Τον Δεκέμβριο του 2022, δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X ότι η εταιρεία «πλησίαζε τα 100 Starlinks ενεργά στο Ιράν», ένας μέτριος αριθμός δεδομένου του πληθυσμού του Ιράν που ανέρχεται σε 92 εκατομμύρια.

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, σε απάντηση σε μια ανάρτηση στο X που του ζητούσε να παρέχει πρόσβαση στο Starlink στο Ιράν, ο Musk δημοσίευσε «οι δέσμες είναι ενεργοποιημένες».

Μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, το κοινοβούλιο του Ιράν ψήφισε νόμο που απαγορεύει επίσημα τη χρήση του Starlink, εισάγοντας αυστηρές κυρώσεις για όσους χρησιμοποιούν ή διανέμουν την τεχνολογία χωρίς άδεια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Πηγή: ot.gr