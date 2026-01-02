Η Tesla του Έλον Μασκ έχασε την πρωτοκαθεδρία στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς οι πωλήσεις της μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι αιτίες πολλές, από τις πολιτικές αντιδράσεις, την απώλεια φορολογικών κινήτρων στις ΗΠΑ και τον σκληρό ανταγωνισμό από την Κίνα, με τη BYD να κατακτά την κορυφή.

Το 2025, η Tesla παρέδωσε 1,64 εκατ. οχήματα, σημειώνοντας πτώση 9% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ανταγωνίστρια BYD πούλησε 2,26 εκατ. οχήματα, αναδεικνύοντάς την στον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων στον πλανήτη.

Σοκ για τον Μασκ

Όταν η Tesla φαινόταν ασταμάτητη, ο Μασκ είχε υποτιμήσει τη BYD, συνθλίβοντας παραδοσιακούς κατασκευαστές και κατακτώντας τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Η εικόνα πλέον έχει αλλάξει δραματικά.

Γιατί οι πωλήσεις υποχωρούν

Η πτώση συνδέεται με τρεις παράγοντες: τις πολιτικές αντιδράσεις για τις δηλώσεις του Μασκ, τη λήξη των φορολογικών κινήτρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την έντονη κινεζική ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη και την Ασία.

Το τελευταίο τρίμηνο, οι πωλήσεις ήταν 418.227 οχήματα, κάτω από τις αναμενόμενες 440.000, πτώση που επηρεάστηκε από τη λήξη του φορολογικού κινήτρου των 7.500 δολαρίων, που ίσχυε μέχρι πρότινος στις ΗΠΑ.

Η στρατηγική «ανάκαμψης»

Ο Μασκ παρουσίασε φθηνότερα μοντέλα Model Y (κάτω από 40.000 δολάρια) και Model 3 (κάτω από 37.000 δολάρια) για να ανταγωνιστεί τα κινέζικα EV στην Ευρώπη και την Ασία. Παρά τη μείωση πωλήσεων, η Tesla έκλεισε το 2025, με άνοδο 11% στις μετοχές, δείχνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στροφή προς νέα πεδία, όπως τα αυτόνομα ρομποτάξι, τα οικιακά ρομπότ και αυτά που προορίζονται για βιομηχανική χρήση.

Μασκ: Από τον πλούτο στην καινοτομία

Με νέα πακέτα αποδοχών δισεκατομμυρίων – αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Ντέλαγουερ επέστρεψε τα προηγούμενα 55 δισ. δολάρια αποδοχών του που είχαν αμφισβητηθεί – και πιθανή δημόσια πώληση μετοχών της SpaceX, οι αναλυτές βλέπουν τον Έλον Μασκ να βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος του κόσμου μέσα στο 2026.