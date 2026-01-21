Συνεχίζεται η αντιπαράθεση της Ryanair και του Ίλον Μασκ, μετά τη διαδικτυακή δημοσκόπηση του μεγιστάνα της τεχνολογίας, που ρωτούσε τους χρήστες αν θέλουν να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης πέρασε στην αντεπίθεση, τρολάροντας τον Μασκ.

Συγκεκριμένα, λάνσαρε καμπάνια με «Μεγάλη προσφορά για θέσεις ηλιθίων».

Εκατομμύρια συνδρομητές έχουν λάβει μέσω email μια μακέτα, που απεικονίζει τον Μασκ και τον Ο’ Λίρι σε μια βάση, με την ένδειξη «Μεγάλοι Ηλίθιοι». Ο διευθύνων σύμβουλος της αεροπορικής εταιρείας έχει μια αφίσα με την επιγραφή «Αγαπώ τη Ryanair» με την οποία φαίνεται να χτυπάει τον ιδιοκτήτη των Tesla, X (πρώην Twitter), SpaceX και Starlink.

Η φιγούρα του Μασκ κρατάει ένα κόκκινο μοντέλο αυτοκινήτου Tesla και έχει ένα μοντέλο πυραύλου δίπλα στο αριστερό του πόδι.

Το χρονικό της κόντρας Μασκ – Ryanair

Ο Μασκ δημοσίευσε μια δημοσκόπηση στο X τη Δευτέρα ρωτώντας αν θα έπρεπε να αγοράσει την Ryanair και να «αποκαταστήσει τον Ράιαν ως νόμιμο ηγέτη τους». Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, έγραψε κάτω από μια ανάρτηση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, ρωτώντας πόσο θα κόστιζε η αγορά της και απαιτούσε ξανά να απολυθεί ο Μάικλ Ο’Λίρι, ο μακροχρόνιος διευθύνων σύμβουλος και δημόσιο πρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας που συνίδρυσε ο αείμνηστος Τόνι Ράιαν το 1984.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα, αφού ο Ο’Λίρι δήλωσε ότι δεν θα σκεφτόταν να εγκαταστήσει το internet Starlink της SpaceX σε όλο τον στόλο της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους λόγω του κόστους καυσίμων από το βάρος και την αντίσταση της κεραίας που είναι τοποθετημένη στην οροφή της καμπίνας.

Ο Μασκ στη συνέχεια χαρακτήρισε τον Ο’Λίρι παραπληροφορημένο, ο οποίος με τη σειρά του χαρακτήρισε τον δισεκατομμυριούχο «ηλίθιο».

