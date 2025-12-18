Την βίαιη προσαγωγή δύο μαρτύρων που σχετίζονται με τις εμπλεκόμενες εταιρείες και τους κατηγορούμενους στη δίκη των υποκλοπών διέταξε το δικαστήριο μετά το γεγονός ότι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Η κατάθεση τους προσδιορίστηκε για μετά τις γιορτές στις 9 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να εμφανιστεί στη δίκη ο Αιμίλιος Κοσμίδης, ο άνθρωπος που από το τηλέφωνο του, που ισχυρίζεται ότι το είχε χάσει, εστάλησαν μολυσμένα μηνύματα με αποδέκτες, ανάμεσα σε άλλους, και τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη.

Η κατάθεση του Τέλογλου

Νωρίτερα εξετάστηκε στη δίκη ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλογλου που είχε διενεργήσει έρευνα για την υπόθεση

“Τον Δεκέμβριο του 2021 η συνάδελφος μου Ελίζα Τριανταφυλλου, ανέφερε ο μάρτυρας, μου έδωσε ένα υλικό από τη Meta. Ηταν εκθέσεις που αναφερόταν σε συγκεκριμένο λογισμικό. Μας έκανε εντύπωση ότι υπήρχαν 310 domain names εκ των οποίων τα 42 είχαν κατάληξη GR. Πολύ μεγάλο νούμερο για την Ελλάδα. Στις αρχές Ιανουαρίου 2022 που ζήτησε ραντεβού ο συνάδελφος μου Θανάσης Κουκάκης. Η Ελίζα στο άρθρο της είχε αναφέρει μια συγκεκριμένη εταιρία” τόνισε ο μάρτυρας

Ο μάρτυρας τόνισε ότι ήδη από το 2020 το κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποίηθηκε ευρύτατα.

Πρόεδρος : Ξέρετε εάν η επιλογή των στόχων ήταν πρόσωπα του κύκλου ενδιαφέροντων των κατηγορουμένων;

Μάρτυρας : Μπορεί. Υπήρχε δυσκολία στη διάκριση, τι ηταν δημόσιο και τι ιδιωτικό. Υπάρχουν δεκάδες σύζυγοι και ερωμένες επιχειρηματικών παραγόντων. Δεν είναι διακριτό το δημόσιο με το ιδιωτικό, αν ο άνθρωπος ετοίμαζε μία δουλειά με το δημόσιο ή ήθελαν να ετοιμάσουν μια δουλειά για τον ευατό τους.

Όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο μας, συνέχισε ο μάρτυρας, “το κράτος ξέρει” (μέσα Απριλίου 2022) άρχισα να έχω φυσική παρακολούθηση κάθε μέρα, δεν κρυβόντουσαν. Τελείωσε, όταν άρπαξα ένα κύριο και του είπα. ποιος σε έχει βάλει εσένα. Πήρα ένα ανώτατο στέλεχος υπηρεσιών πληροφοριών και μου είπε ενδιαφέρονται και άλλες υπηρεσίες για σένα.

Για το ζήτημα του τιμήματος ο δημοσιογράφος τόνισε ότι είχε την πληροφορία ότι “είχαν πληρωθεί επτά εκατομμύρια και μας είπαν ότι είναι σε άλλη σύμβαση που δεν θέλουν να κατανομάσουν”.

Σε άλλη ερώτηση του προέδρου ο Τάσος Τέλογλου αναφέρθηκε στην κλοπή της τσάντας του στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και πρόσθεσε ποιά ήταν τα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν πριν την αποκάλυψη της παρακολούθησης Ανδρουλάκη.

“Το ιδιωτικό αεροπλάνο που χρησιμοποιούσε ο Ντίλιαν παρκαρίστηκε στο Τελ Αβίλ για τρεις μήνες, ο Μπίτζιος βγήκε από τη μετοχική σύνθεση της Intellexa και το προσωπικό άρχισε να αραιώνει, ήταν τρία μέτρα προστασίας” είπε ο μάρτυρας.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα εάν τα CD πήγαιναν στο γ.γ.Πρωθυπουργού, ο μάρτυρας απάντησε “Συνήθως η ΕΥΠ και η αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΛΑΣ την επόμενη ημέρα που κάνουν τη δουλειά ενημερώνουν την πολιτική ηγεσία.”

Εισαγγελέας : Αντίστοιχα τα cd με τον Λαβράνο πήγαιναν και στον ΓρηγόρηΔημητριάδη;

Μάετυρας : Ξερω ότι για τις απομαγνητοφωνήσεις ενημερώνονταν η πολιτική ηγεσία την επόμενη μέρα.

Εισαγγελέας : Αρα, δεν ξέρετε θετικά, αλλά εκτιμάτε ότι ενημερωνόταν.

Mάρτυρας : Ναι.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της υποστήριξης της κατηγορίας για το βαθμό γνώσης για την υπόθεση, του τότε γ.γ. του Πρωθυπουργού, είπε “πως θα ήταν δύσκολο να μην είναι σε γνώση του κ.Δημητριάδη, δε θα έκανε καλά τη δουλειά του”.