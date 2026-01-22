Κινήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης βρίσκονται σε εξέλιξη μετά από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν σκοπεύει να διατάξει εισβολή στη Γροιλανδία, ούτε θα κάνει πράξη την απειλή για επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες συντάχθηκαν με τη Δανία. Πίσω από την «υπαναχώρηση» του Τραμπ βρίσκεται ένας «συμβιβασμός» με τον οποίο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποκτήσουν την ιδιοκτησία όχι ολόκληρου του νησιού αλλά των εκτάσεων στις οποίες σχεδιάζουν να κατασκευάσουν νέες βάσεις για τον αντιβαλλιστικό Χρυσό Θόλο, καθώς και αποκλειστικά δικαιώματα εξόρυξης.

Σε συνέχεια των απειλών και των προσβολών που προκάλεσαν σοκ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αλλά και τη συσπείρωση των Ευρωπαίων, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο τραπέζι δυο νέα στοιχεία χθες το βράδυ στο Νταβός. Μετά από τη συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε, ο Τραμπ πρώτα δήλωσε ότι διαμορφώθηκε «το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία και για ολόκληρη την Αρκτική». Κατόπιν ανακοίνωσε ότι ενόψει της συμφωνίας αυτής αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επιβολή επιπλέον δασμών 10% σε 8 ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Βρετανία), από την 1η Φεβρουαρίου.

«Η μέρα τελειώνει καλύτερα από ότι άρχισε» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Ας καθίσουμε τώρα κάτω για να βρούμε τρόπους ώστε να ανταποκριθούμε στις αμερικανικές ανησυχίες για την ασφάλεια στην Αρκτική, σεβόμενοι τις κόκκινες γραμμές του βασιλείου της Δανίας».

Οι ΗΠΑ στη Γροιλανδία, όπως η Βρετανία στην Κύπρο

Σύμφωνα με τους New York Times, το «πλαίσιο συμφωνίας» είναι ένας συμβιβασμός βάσει του οποίου η Δανία θα παραχωρήσει στις ΗΠΑ την κυριαρχία «μικρών θυλάκων» στη Γροιλανδία, όπου οι Αμερικανοί να μπορούσαν να κατασκευάσουν νέες βάσεις. Δυο από τους αξιωματούχους που μίλησαν στην εφημερίδα συνέκριναν αυτούς τους θύλακες αμερικανικής κυριαρχίας με τις βάσεις που διατηρεί η Βρετανία στην Κύπρο. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι εκείνος που προώθησε την συμβιβαστική ιδέα ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κάτι που αρνήθηκε ο Ρούτε.

Θύλακες αμερικανικής κυριαρχίες

Πάντως, το σενάριο των θυλάκων αμερικανικής κυριαρχίας συνάδει με παλαιότερες δηλώσεις του Τραμπ ότι «υπερασπίζεσαι κάτι που σου ανήκει όχι κάτι που χρησιμοποιείς με leasing». Αμερικανική βάση λειτουργεί στο Πιτουφίκ στο βορειοδυτικό άκρο του τεράστιου νησιού ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα δημιουργίας νέων βάσεων στη Γροιλανδία, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το ΝΑΤΟ σύμφωνα με συνθήκη του 1951.

Σε ερωτήματα για το περιεχόμενο του νέου πλαισίου συμφωνίας το ΝΑΤΟ απάντησε ότι οι «συνομιλίες μεταξύ Δανίας, Γροιλανδίας και ΗΠΑ θα προχωρήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα ουδέποτε θα αποκτήσουν στήριγμα- οικονομικό ή στρατιωτικό- στη Γροιλανδία».

«Αν προχωρήσει η συμφωνία, οι ΗΠΑ θα πετύχουν όλους τους στρατηγικούς στόχους τους στη Γροιλανδία, με πολύ μικρό κόστος, για πάντα» δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι στο Fox News. «Όταν ολοκληρωθούν οι λεπτομέρειες, θα γίνουν οι ανακοινώσεις», πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Υπαναχώρηση Τραμπ

Η «υπαναχώρηση» του Τραμπ έγινε λίγες ώρες πριν από το σημερινό έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο στις Βρυξέλλες όπου οι ηγέτες των 27 καλούνται να διαμορφώσουν κοινό μέτωπο απέναντι στις προκλήσεις του Αμερικανού προέδρου. Στο τραπέζι θα έμπαινε η ενεργοποίηση ευρωπαϊκών αντιμέτρων με την επιβολή δασμών σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα συνολικής αξίας 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όμως αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται μετά από τις χθεσινοβραδυνές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να σκοντάψουν οι διαπραγματεύσεις για τη Γροιλανδία και να επανέλθει δριμύτερος ο Τραμπ.

«Είναι θετικό ότι άνοιξε ο δρόμος της αποκλιμάκωσης και ότι αποσύρθηκαν από το τραπέζι οι επιπλέον δασμοί 10%», σχολίασε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σόοφ, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει ο διάλογος μεταξύ συμμάχων.

Αναβλήθηκε επ αόριστον η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε χθες επ΄ αόριστον την έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ- ΗΠΑ, μέχρι η αμερικανική κυβέρνηση να επιλέξει ξανά το δρόμο της συνεργασίας και όχι της αντιπαράθεσης, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής, ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Μπερτ Λάνγκε. Η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ ήταν το αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων με τις οποίες αποφεύχθηκε ένας εμπορικός πόλεμος ενώ μειώθηκαν από 30% σε 15% οι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα που είχε εξαγγείλει ο Τραμπ τον περασμένο Απρίλιο, με αντάλλαγμα την άρση δασμών και περιορισμών για μια σειρά από αμερικανικά προϊόντα.