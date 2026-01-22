Όσα συνέβησαν στο Νταβός σχολιάζει στο εξώφυλλό του ο «Economist» με αιχμηρό τρόπο. Σε αυτό εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς μπλούζα πάνω σε μία πολική αρκούδα.

«Η κρίση της Γροιλανδίας αποτελεί μάθημα για όλες τις χώρες. Οι φίλοι της Αμερικής πρέπει να προετοιμαστούν για έναν κόσμο στον οποίο θα είναι μόνοι και το ΝΑΤΟ δεν θα υπάρχει πια», σχολιάζει ο Economist.

The Greenland crisis holds lessons for all countries. America’s friends need to prepare for a world in which they are alone and NATO is no more: https://t.co/dnnHOYfk6m pic.twitter.com/9hMCr9mn9V — The Economist (@TheEconomist) January 21, 2026

Τα μαθήματα από την κρίση της Γροιλανδίας

Το δημοσίευμα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη και τονίζει ότι «οι Ευρωπαίοι περίμεναν μια σφοδρή επίθεση, αλλά στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν σχεδόν συμβιβαστικός. Απαίτησε «δικαίωμα, τίτλο και ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, αλλά εγκατέλειψε τους δασμούς, απέκλεισε τη χρήση βίας και αργότερα χαιρέτισε τις νέες συνομιλίες «πλαισίου».

Αυτό θα πρέπει να είναι ανακούφιση για τους συμμάχους της Αμερικής παντού. Μια κρίση που απειλούσε να καταστρέψει τη διατλαντική συμμαχία έχει ηρεμήσει. Αλλά για πόσο καιρό; Αυτό μπορεί να είναι μόνο μια τακτική υποχώρηση. Ο κ. Τραμπ επιζητά τη Γροιλανδία εδώ και χρόνια. Καθώς διατύπωνε τον ισχυρισμό του, μίλησε για το ΝΑΤΟ με μια περιφρόνηση που θα έπρεπε να θέσει τις πρωτεύουσες της Ευρώπης σε υψηλό συναγερμό».

Επιπρόσθετα επισημαίνει η Γροιλανδία είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Η κοσμοθεωρία του κ. Τραμπ, που βλέπει τις συμμαχίες ως συναλλαγές και τις κοινές αξίες ως αδυναμία, οδηγεί σε μια παγκόσμια αναδιάταξη. Η Ρωσία και η Κίνα παραμονεύουν για να εκμεταλλευτούν κάθε ρήγμα στη διατλαντική ενότητα.

Οι μέρες που η Ευρώπη μπορούσε να αγνοεί τη «σκληρή ισχύ» και να εστιάζει αποκλειστικά στην ευημερία της έχουν παρέλθει. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες οφείλουν να προστατεύσουν το ΝΑΤΟ όσο είναι εφικτό, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμαστούν για ένα μέλλον στο οποίο η αμερικανική προστασία δεν θα είναι πλέον δεδομένη. Ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει απροετοίμαστη.