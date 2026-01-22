Τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στην πόλη Lake Cargelligo της Κεντρικής Δυτικής Αυστραλίας, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, σύμφωνα με το ABC.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:40 της Πέμπτης στην στην Νέα Νότια Ουαλία, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να ανταποκρίνονται άμεσα.

Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, τονίζοντας ότι περίπου 1.300–1.500 άνθρωποι ζουν στην μικρή πόλη. «Το κοινό καλείται να αποφύγει την περιοχή και οι κάτοικοι να παραμείνουν εντός», ανέφερε η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Guardian, η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικής φύσης.

Ο Roy Butler, βουλευτής του NSW για την εκλογική περιφέρεια Barwon, η οποία περιλαμβάνει το Lake Cargelligo, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενημερώθηκε για τα τραγικά νέα λίγες στιγμές αφότου κατέβηκε από αεροπλάνο.

«Είναι μια τρομερή κατάσταση και ακόμα εξελίσσεται, οπότε δεν έχουμε πολλές πληροφορίες. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε.