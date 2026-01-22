ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Αποφάσισαν όλοι να κρίνουν «πολιτικά» την Μαρία Καρυστιανού από εδώ και πέρα, κάτι που δεν κατάλαβα ποτέ. Και πριν μπορούσαν να την κρίνουν πολιτικά, όταν μιλούσε πολιτικά. Όπως άλλωστε δεν καταλαβαίνω αυτούς που, αντιστρόφως, θεωρούν ότι η ενασχόλησή της με την πολιτική είναι ασύμβατη με το πένθος της. Αλλά σήμερα θα ασχοληθώ μόνο με κάποιους από τους πρώτους. Η Καρυστιανού, σε μια συνέντευξή της είπε να τεθεί σε «δημόσια διαβούλευση» το ζήτημα – δηλαδή η νομιμοποίηση – των αμβλώσεων. Και, επικαλούμενοι ακριβώς το επιχείρημα ότι πλέον μπορούν να την κρίνουν «πολιτικά», πάρα πολλοί εξαπέλυσαν εναντίον της μια φοβερή επίθεση. Ανάμεσά τους και το κυβερνών κόμμα. Αφού, λοιπόν, άνοιξαν την συζήτηση επιλέγοντας αυτό το θέμα, και μάλιστα καταδικάζοντας απερίφραστα την θέση της, ας θυμηθούμε μερικά πράγματα. Τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων, που θεσμοθέτησε με τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα το ΠαΣοΚ το 1986, η ΝΔ την πολέμησε λυσσαλέα και την καταψήφισε. Για να διατηρηθεί ο παραπολιτικός χαρακτήρας της στήλης, δεν θα αναφερθώ σε όλα τα τότε επιχειρήματα, αλλά μόνο στα γουστόζικα. Ας πούμε ο εισηγητής της ΝΔ μιλούσε για ικανοποίηση αιτημάτων των «δήθεν απελευθερωμένων προοδευτικών γυναικών που κάτω από την πίεση της σημερινής κουλτούρας καταπνίγουν το μητρικό τους φίλτρο» και άλλοι βουλευτές της ΝΔ για «λεσβιάζουσες» (;) που επιβάλλουν την ατζέντα τους. Επικαλούμενοι και μπόλικους «ηθικούς και εθνικούς κινδύνους» φυσικά. Θα μου πείτε, δεν μπορεί μετά από 40 χρόνια να άλλαξε άποψη η ΝΔ; Φυσικά και μπορεί και είναι πολύ καλό που το έκανε κι έτσι τώρα δεν αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα των γυναικών, όμως ακόμη και σήμερα όταν την βολεύει δεν είναι τόσο αποφασιστική και ξεκάθαρη. Ας πούμε μόλις το 2021, επί της σημερινής ηγεσίας της ΝΔ δηλαδή, οι ευρωβουλευτές της σύσσωμοι υπερψήφισαν ψήφισμα των ακροδεξιών Πολωνών συναδέλφων τους κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση και καταψήφισαν την έκθεση της Επιτροπής Γυναικών του Ευρωκοινοβουλίου που το χαρακτήριζε ανθρώπινο δικαίωμα και η οποία τελικά εγκρίθηκε από το ΕΚ. Κάτι που η ΝΔ με όψιμη ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει fake news. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αλλά κι από παλιά και μέχρι σήμερα στους κόλπους της υπάρχουν πολλοί που δεν είναι και τόσο σαφείς για το δικαίωμα που τώρα αμφισβήτησε η Καρυστιανού. Έτσι ο υπουργός Υγείας που χθες χαρακτήρισε «ακροδεξιά» την Καρυστιανού και της επιτέθηκε με σφοδρότητα για την αμφισβήτηση του δικαιώματος, πρόσφατα είχε συγχαρεί δημοσίως αθλητική (!) εφημερίδα που δίνει αγώνα κατά ακριβώς αυτού του δικαιώματος. Βέβαια ο ίδιος ο Γεωργιάδης δεν το αμφισβήτησε, αλλά βάζοντας και μερικές σάλτσες περί δημογραφικού και κινδύνου για το Έθνος, μια χαρά φώναξε εκ μέρους ενός εμβρύου «Αφήστε με να ζήσω» κι έκλεισε το μάτι στους «ακροδεξιούς» που σήμερα καταγγέλλει. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα μου. Όχι οι δηλώσεις της Καρυστιανού, αλλά το ότι όλες, μα όλες οι συζητήσεις στη χώρα μας γίνονται χωρίς αρχές, με μόνη αναφορά στην πολιτική συγκυρία και με μόνο κριτήριο πώς θα εξυπηρετηθεί η συγκυρία αυτή και τα τρέχοντα μικροπολιτικά συμφέροντα. Η Καρυστιανού ασφαλώς και κρίνεται και θα κρίνεται πολιτικά όταν μιλάει πολιτικά και ιδίως αν πολιτευτεί. Αλλά να θυμόμαστε ότι η παρουσία της στην πολιτική και η απήχησή της, οφείλεται εν πολλοίς ακριβώς στην τακτική όσων σήμερα την καταγγέλλουν. Ας μην παριστάνουν τους ανήσυχους τώρα που ένα βασικό δικαίωμα των γυναικών παραπέμπεται σε «δημόσια διαβούλευση» γιατί όταν τους βόλευε τους ίδιους μια χαρά χάιδευαν τα αυτιά του εκλογικού τους ακροατηρίου. Και μια χαρά οι ίδιοι επικαλούνται διαρκώς την «πλειοψηφία» και το «λαϊκό αίσθημα» όταν θεωρούν ότι τους συμφέρει. Μην τραβάνε λοιπόν τα μαλλιά τους τώρα για την άνοδο των ακραίων και τον κίνδυνο για το πολιτικό σύστημα που σηματοδοτεί η Καρυστιανού. Το πολιτικό σύστημα το έφεραν οι ίδιοι στο σημείο να κινδυνεύει, με την ασυνέπεια, την έλλειψη αρχών και την υποταγή τους στον λαϊκισμό τόσα χρόνια. Απλώς τώρα τους έπιασε ο πόνος επειδή φοβούνται ότι θα επωφεληθεί άλλος.

***

Λίγο από… Νταβός για Μητσοτάκη

Λίγες ώρες θα περάσει στο Νταβός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς το πρόγραμμά του ανετράπη λόγω κακών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα να μεταβεί σήμερα στο ελβετικό θέρετρο για λίγες όμως ώρες, αφού στις 7 θα ξεκινήσει η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Και επειδή αναφέρθηκα στο Νταβός όπου βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η Αθήνα, αφού μελετήσει ενδελεχώς με τους Ευρωπαίους εταίρους το νομικό ζήτημα της συμμετοχής της ή μη στο Συμβούλιο Ειρήνης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ίδιο ισόβιο Πρόεδρο, θα πάρει τις αποφάσεις της. Όλα δείχνουν όμως ότι δεν είναι υπέρ ενός οργανισμού που θα λειτουργήσει ως «αντι-ΟΗΕ» με διπλωματικούς κύκλους να βλέπουν πίσω από αυτή την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου επιχείρηση διχασμού της Ευρώπης. Ήδη, η Ουγγαρία είπε «ναι» στην συμμετοχή της.

***

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν έρχεται…

Όπως φαίνεται το πρώτο 15νθημερο του Φεβρουαρίου, εκτός απροόπτου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στην Άγκυρα για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η 15η Φεβρουαρίου είναι η απώτατη ημερομηνία, καθώς στις 17 αρχίζει το ραμαζάνι.

Καλά πληροφορημένη πηγή μου έλεγε ότι εξίσου πρόθυμη για τον διάλογο και την συνάντηση δηλώνει και η τουρκική πλευρά, συνεπώς φαίνεται ότι μένει μόνο να κλείσει η ημερομηνία. Γιατί η διάθεση υπάρχει και από τους δύο ηγέτες.

***

Ο διαύλος Φιντάν – Γεραπετρίτη

Δεν ξέρω αν λειτούργησε άμεσα ο δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε Γεραπετρίτη και Φιντάν προς αποκλιμάκωση πιθανών κρίσεων, αυτό που γνωρίζω με βεβαιότητα είναι ότι ούτε η παρουσία του ισραηλινού υπουργού Άμυνας στην Αθήνα ούτε πολύ περισσότερο αυτά που είπε ο Ίσραελ Κατζ το πρωί της Τρίτης από το Ελληνικό Πεντάγωνο (περί αυτοκρατορικών τάσεων της Τουρκίας) άρεσαν στην Άγκυρα.

Θα μου πείτε θα πρέπει να ενδιαφέρει την ελληνική διπλωματία τι αρέσει και τι όχι στους Τούρκους όσον αφορά τα στρατηγικά θέματα της εξωτερικής πολιτικής και τις διμερείς σχέσεις; Προφανώς και όχι. Το ζήτημα είναι ότι η Αθήνα και η Άγκυρα ολοκληρώνουν τις διαβουλεύσεις προκειμένου να «χτίσουν» την ατζέντα που θα συζητηθεί στο επικείμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, άρα ειδικά στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλουν εντάσεις.

Πάντως, τα νέα από το Πεντάγωνο έφθασαν γρήγορα (και) στο κινητό του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, πολύπειρου πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, ο οποίος πάντως τήρησε τους τύπους και δεν δυναμίτισε τη συζήτηση. Αντιθέτως, η δική μας υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου ήταν πιο αιχμηρή και έθεσε ζήτημα περί παραβιάσεων στο Αιγαίο. Έτσι τουλάχιστον διέρρευσε, κάπως στοχευμένα, καθώς δεν μάθαμε αν ο Μποζάι ανταπάντησε μιλώντας για το «ελληνικό παράδοξο» δηλαδή την αναντιστοιχία των ελληνικών χωρικών υδάτων με τον εναέριο χώρο…

***

Ειδικός στα αγροτικά ο Κωστής

Περνώντας στο αγροτικό και ειδικότερα στο θέμα της ευλογιάς, η κυβέρνηση επέμεινε χθες, δια στόματος Κωστή Χατζηδάκη στη Βουλή για τα αρνητικά αποτελέσματα που θα είχε τυχόν εμβολιασμός για την αρρώστια στα αιγοπρόβατα. Μάλιστα, αποκάλυψε την απάντηση του επιτρόπου για την Υγεία και την προστασία των ζώων, Ολιβερ Βάρχελι, ο οποίος αναφέρει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο επί του παρόντος στην Ε.Ε και ότι εάν εφαρμοστεί εμβολιασμός, τα προϊόντα του γάλακτος που θα προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα θα υπόκεινται σε συγκεκριμένα μέτρα και ελέγχους. «Δηλαδή, θα απαγορευτεί η εξαγωγή της φέτας» είπε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Πάντως, οι κτηνοτρόφοι που ήταν προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου δήλωσαν έτοιμοι για προσφυγή, καθώς όπως είπαν, δεν αντέχουν άλλο. Με όλα αυτά πάντως και με τις τοποθετήσεις του Κ. Χατζηδάκη για τα αγροτικά βλέπω ότι είναι ο πλέον ειδικός όλων έχων και την εικόνα από Ε.Ε.

***

Η κακοκαιρία και το ΠαΣοΚ

Θύμα της κακοκαιρίας έπεσε και η εκδήλωση για το «Λειτουργικό Κράτος – Αποτελεσματική Διακυβέρνηση» που είχε προγραμματίσει για την Τετάρτη από το ινστιτούτο για τη σοσιαλδημοκρατία insocial του ΠαΣοΚ. Όπως έγινε γνωστό, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών, η εκδήλωση αναβλήθηκε και μαζί τους το ραντεβού των Πασόκων, μία ημέρα μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

***

Ο… κακός «χαμούλης» με Γερουλάνο!

Δεν κρύβεται με τίποτα η χαρά στο στρατόπεδο Γερουλάνου για την ανταπόκριση που είχε η κοπή της πίτας του. Όσοι βρέθηκαν εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με τον συνωστισμό μέσα και έξω από την αίθουσα του ξενοδοχείου που διεξήχθη η εκδήλωση. Υποστηρικτές του βουλευτή που δεν χώρεσαν στην αίθουσα παρακολούθησαν την ομιλία του όρθιοι από τις σκάλες, ο ένας δίπλα από τον άλλον. Αυτό όμως που σχολιάστηκε μετά το τέλος της εκδήλωσης, στα καφέ πέριξ του Κάραβελ, ήταν πως υπήρξαν πολλά νέα πρόσωπα μεταξύ των παρευρισκόμενων. Κάτι που δείχνει πως ο Παύλος Γερουλάνος έχει διευρύνει τη βάση του και απευθύνεται σε κόσμο εκτός κομματικού μηχανισμού.



Βλέπετε στο ΠαΣοΚ όσοι έμειναν αυτά τα χρόνια, λίγο πολύ γνωρίζονται μεταξύ τους και την Τρίτη, οι βουλευτές και οι κομματικοί αξιωματούχοι είδαν κόσμο που δεν είχαν ξαναδεί. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Κώστας Σκανδαλίδης, Άννα Διαμαντοπούλου και Χάρης Δούκας, καθώς και η πλειονότητα της κοινοβουλευτικής. Ωστόσο, μου μετέφεραν και ένα «πρόβλημα». Είχαν προμηθευτεί 1.600 κομμάτια βασιλόπιτας που δεν έφτασαν για όλους, καθώς εξαφανιστήκαν μέσα σε πέντε λεπτά και κάποιοι έφυγαν παραπονεμένοι.