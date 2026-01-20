Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε, σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου, με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατζ στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η υποδοχή του κ. Κατζ στο υπουργείο έγινε στις 10:30 πμ, ενώ ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών καθώς και συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ισραήλ.

Ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε «την κοινή βούληση για την περεταίρω ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «στο πλαίσιο αυτό η σημερινή παρουσία του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατζ στην Αθήνα αποκτά μία θετική διάσταση στο πλαίσιο των ήδη άριστων και στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ. Γιατί η αμυντική σχέση καλύπτει πλέον καλύπτει ολόκληρο το φάσμα από την επιχειρησιακή δια λειτουργικότητα και τις κοινές ασκήσεις μέχρι την στρατηγική σύγκλιση, την έρευνα, την καινοτομία, την αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία».

«Σήμερα επίσης μιλήσαμε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας στη μελέτη των σύγχρονων μεθόδων που χρησιμοποιούνται στις συγκρούσεις του 21ου αιώνα. Συμφωνήσαμε να ανταλλάσσουμε απόψεις, τεχνογνωσία, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μη επανδρωμένες πλατφόρμες, σμήνοι από επανδρωμένα αεροχήματα και ομάδες από μη επανδρωμένα υποβρύχια σκάφη. Όπως επίσης να δουλέψουμε μαζί για να μπορέσουμε να προλαβαίνουμε και να είμαστε έτοιμη να ανασχαίσουμε απειλές και στον Κυβερνοχώρο».

«Προφανή τα αποτελέσματα του ΕΛΑΚ»

Ο κ. Δένδιας στη συνέχεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ΕΛΚΑΚ. «Μελετήσαμε το ισραηλινό μοντέλο και επί τη βάσει αυτού, δημιουργήσαμε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στόχος μας είναι η Ελλάδα από «χώρα πελάτης» και «αγοραστής» μόνον αμυντικών συστημάτων, να γίνει μια χώρα συμπαραγωγός – παραγωγός, καινοτόμων προϊόντων χαμηλού σχετικά κόστους και διττής χρήσης.

Ήδη –πρέπει να πω – τα αποτελέσματα, σε λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας του ΕΛΑΚ, είναι προφανή. Από συστήματα αντι-drone που εξοπλίζουν τον ελληνικό Στόλο μέχρι την κατασκευή δικών μας, ελληνικών drones.

Στο πλαίσιο αυτό, μας ενδιαφέρει και έχουμε συνεννοηθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας του ΕΛΚΑΚ με τους αντίστοιχους ισραηλινούς φορείς. Και περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνεργασία» επεσήμανε ο κ. Δένδιας.

Το σχήμα «3+1» και η πάγια θέση της Ελλάδας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και σε ένα εξίσου σημαντικό πυλώνα συνεργασίας, όπως αυτός αφορά το σχήμα «3+1» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ) στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

«Λειτουργούμε ως ένας άξονας στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ξέρετε στην περιοχή μας, διακυβεύονται πολλά από πρακτικές αποσταθεροποίησης, από αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου, από αμφισβήτηση του Δικαίου της Θάλασσας» σημείωσε ο ΥΕΘΑ επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Αθήνας πως «η Ελλάδα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματά της, χωρίς να απειλεί οποιονδήποτε, χωρίς να διεκδικεί οτιδήποτε, αλλά ακριβώς για να πετύχουμε αυτή την αποτροπή υλοποιούμε την “Ατζέντα 2030” η οποία δημιουργεί τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους».

Το μήνυμα Κατζ στην Άγκυρα για το Αιγαίο

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας του Ισράηλ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία. «Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι αποφασισμένες να μην επιτρέψουν σε παράγοντες που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της περιοχής να εδραιώσουν παρουσία μέσω τρομοκρατίας, επιθετικότητας ή στρατιωτικών πληρεξουσίων — στη Συρία, στη Γάζα, στο Αιγαίο Πέλαγος ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο» ανέφερε ξεκάθαρα ο Ισραέλ Κατζ.

Στη συνέχεια ο ισραηλινός υπουργός επεσήμανε ότι οι δύο χώρες δεν πρόκειται να επιτρέψουν την υλοποίηση «επικίνδυνων φιλοδοξιών» σε καίρια γεωπολιτικά μέτωπα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί καθώς στη συνέχεια επεσήμανε πως «όσοι ονειρεύονται να σύρουν την περιοχή προς τα πίσω, να επιβάλουν έλεγχο μέσω του τρόμου ή να αναβιώσουν αυτοκρατορίες εις βάρος κυρίαρχων κρατών, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια αποφασιστική συμμαχία ελεύθερων και ισχυρών εθνών, ικανών να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του επεσήμανε: «Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με κάθε τρόπο για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας – μιας συνεργασίας που αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος, κοινό συμφέρον και κεντρικό πυλώνα για την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, σταθερότερου και πιο ευημερούντος μέλλοντος για ολόκληρη την περιοχή».