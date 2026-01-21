Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει όλη τη χώρα.

Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη τα πλοία, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας, Λαυρίου

Από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου ακυρώθηκαν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από το μεσημέρι αναμένεται να ενταθούν τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, με βασικό χαρακτηριστικό τους θυελλώδεις ανέμους και στην Αττική.

Τι ισχύει για Αργοσαρωνικό

Όσον αφορά στον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία και κατόπιν κρίσης του εκάστοτε πλοιάρχου. Kανένα ταχύπλοο δε θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.

Kλειστές παραμένουν οι ακτοπλοϊκές γραμμές Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα, Ρίο-Αντίρριο, Βόλος-Σποράδες, Καβάλα-Πρίνος, Ηγουμενίτσα-Λευκίμμη-Κέρκυρα, καθώς και Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Κυλλήνη-Κεφαλονιά.

Oι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

Κλειστή παραμένει και η γραμμή του πορθμείου Ρίο – Αντίρριο, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στη γέφυρα, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της «Γέφυρα» Α.Ε., έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης για πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και οχήματα με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές, λόγω των ισχυρών ανέμων.